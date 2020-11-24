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日經拆解iPhone 12 零組件成本占比南韓最高 台灣11%

編譯林奕榮／綜合外電

日經新聞拆解蘋果最新版iPhone，發現iPhone 12 Pro的零組件成本占比以南韓最高，甚至已超越美國，凸顯南韓供應商的重要性正在升高。台灣生產的零組件，則占11.1%。

日經新聞與研究機構Fomalhaut Techno Solutions合作，拆解蘋果iPhone 12和iPhone 12 Pro；報告指出，iPhone 12 Pro的成本為406美元，南韓和美國的元件分別占26.8%及21.9%；與去年秋季開賣的iPhone 11相比，南韓的占比增加9.1個百分點，美國則減少3.9個百分點。

若與今年春季上市的iPhone SE2比較，南韓零組件的占比則大增22.4個百分點，日本下滑12.1個百分點。蘋果這款低階手機和之前幾代iPhone，都採用日本顯示器（Japan Display）和其他日本製造商的LCD面板。

報導指出，南韓的占比大增，主因蘋果決定所有iPhone 12系列均採用OLED顯示器技術，這些面板均由南韓的三星顯示器（Samsung Display）和樂金顯示器（LGD）供應。此外，三星也是iPhone 12的記憶晶片供應商。

不過，日本高科技公司的占比仍相當可觀；iPhone 12 Pro的三鏡頭相機，包括廣角鏡頭和遠攝鏡頭，採用的CMOS感測元件主要由Sony供應。

報導也指出，iPhone 12系列的電池體積與容量均縮小，但持續播放音樂和影片的時間與前幾代相同，主因採用先進的省電措施，例如由7奈米製程晶片改用5奈米晶片。iPhone 12系列的5奈米製程晶片，均由台積電生產。

iPhone 南韓 蘋果

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