iPhone 12 Pro邊框「自動翹起」 他傻眼：才買一星期

一名網友入手iPhone 12 Pro不久便傳出災情，因其金屬邊框整個翹起來，且這慘況不是外力造成的。（取材自推特）

蘋果iPhone 12推出後話題不斷，不少果粉搶著換新機，各種開箱實測也跟著曝光。但日前一名網友入手iPhone 12 Pro不久便傳出災情，因其金屬邊框整個翹起來，且這慘況不是外力造成的，照片在網上曝光，掀起眾人熱議。

推特版主「RODENT950」貼出照片寫道「這怎麼可能」，只見手機 外框嚴重翹起來，看起來像重摔後出現的景象，眾人看完紛紛留言回應，「太荒謬了」、「哈哈哈好險我沒買」、「所以才說不要買第一批」、「有點像是人為造成的」、「好慘，修理費應該很驚人」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，這支手機是在美國購買的美版iPhone 12 Pro，價格比台灣 賣的便宜些，至於手機為何變這樣，受訪者表示「不是外力造成，使用沒多久自然翹起，才買一個禮拜而已」。

據了解，iPhone 12 Pro新機採用不鏽鋼邊框，搭配全新具有4倍耐摔表現超瓷晶盾面板，與舊款iPhone鋁合金邊框相比，堅固程度大幅提高。

How is this even possible🤔 pic.twitter.com/goNpULAJQd — Teme (特米)😷 (@RODENT950) October 31, 2020