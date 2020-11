iPhone 12 Pro邊框「自動翹起」 他傻眼：才買一星期

蘋果iPhone 12推出後話題不斷,不少果粉搶著換新機,各種開箱實測也跟著曝光。但日前一名網友入手iPhone 12 Pro不久便傳出災情,因其金屬邊框整個翹起來,且這慘況不是外力造成的,照片在網上曝光,掀起眾人熱議。

推特版主「RODENT950」貼出照片寫道「這怎麼可能」,只見手機 外框嚴重翹起來,看起來像重摔後出現的景象,眾人看完紛紛留言回應,「太荒謬了」、「哈哈哈好險我沒買」、「所以才說不要買第一批」、「有點像是人為造成的」、「好慘,修理費應該很驚人」。

根據《ETtoday新聞雲》報導,這支手機是在美國購買的美版iPhone 12 Pro,價格比台灣 賣的便宜些,至於手機為何變這樣,受訪者表示「不是外力造成,使用沒多久自然翹起,才買一個禮拜而已」。

據了解,iPhone 12 Pro新機採用不鏽鋼邊框,搭配全新具有4倍耐摔表現超瓷晶盾面板,與舊款iPhone鋁合金邊框相比,堅固程度大幅提高。

How is this even possible🤔 pic.twitter.com/goNpULAJQd