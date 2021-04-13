輝達攜手聯發科 要讓Chromebook電玩性能大提升

輝達（Nvidia）攜手台廠聯發科，開發一個筆電參考平台，可能大幅提升Chromebook的性能。（路透）

輝達（Nvidia）12日除了宣布為AI資料中心推出一款以安謀架構為基礎的Grace中央處理器（CPU），另一個重大宣布則是攜手台廠聯發科開發一個以安謀為基礎的筆電參考平台，要把輝達的RTX繪圖晶片 帶入Chromebook筆電中。

這套參考平台將支援Chromium、Linux和NVIDIA SDK（軟體開發套件）。根據科技網站Pocketnow報導，這個平台有望對筆電產品生態系統產生重大影響，尤其是Chromebook。輝達已與聯發科攜手合作，要創造軟體開發套件，最終可能會將威力強大的GeForce RTX繪圖晶片帶入Chromebook筆電。

聯發科執行長蔡力行表示，與輝達的合作將把繪圖處理器加速帶入安謀的筆電生態系統，提升這類產品的電玩與內容創造能力。

目前，聯發科的晶片已被用於驅動許多低階的Chromebook筆電，這類筆電近期的受歡迎度大增。雖然這種以Chrome為作業系統的筆電被視為適合教育 學習領域和基於瀏覽器的相關作業為主，但Google 遊戲串流服務Stadia的來臨，已讓Chromebook這類筆電也能操作電玩遊戲。

若將聯發科的晶片組加上輝達的繪圖處理器，勢必會大幅提升Chromebook的電玩效能，讓安謀版的Windows筆電更添競爭對手。