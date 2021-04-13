我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美已施打1億8962萬劑疫苗 逾2成完成接種

密西根太早解封慘兮兮 CDC：須重新封鎖避疫

輝達攜手聯發科 要讓Chromebook電玩性能大提升

編譯葉亭均／綜合外電
輝達（Nvidia）攜手台廠聯發科，開發一個筆電參考平台，可能大幅提升Chromebook的性能。（路透）
輝達（Nvidia）攜手台廠聯發科，開發一個筆電參考平台，可能大幅提升Chromebook的性能。（路透）

輝達（Nvidia）12日除了宣布為AI資料中心推出一款以安謀架構為基礎的Grace中央處理器（CPU），另一個重大宣布則是攜手台廠聯發科開發一個以安謀為基礎的筆電參考平台，要把輝達的RTX繪圖晶片帶入Chromebook筆電中。

這套參考平台將支援Chromium、Linux和NVIDIA SDK（軟體開發套件）。根據科技網站Pocketnow報導，這個平台有望對筆電產品生態系統產生重大影響，尤其是Chromebook。輝達已與聯發科攜手合作，要創造軟體開發套件，最終可能會將威力強大的GeForce RTX繪圖晶片帶入Chromebook筆電。

聯發科執行長蔡力行表示，與輝達的合作將把繪圖處理器加速帶入安謀的筆電生態系統，提升這類產品的電玩與內容創造能力。

目前，聯發科的晶片已被用於驅動許多低階的Chromebook筆電，這類筆電近期的受歡迎度大增。雖然這種以Chrome為作業系統的筆電被視為適合教育學習領域和基於瀏覽器的相關作業為主，但Google遊戲串流服務Stadia的來臨，已讓Chromebook這類筆電也能操作電玩遊戲。

若將聯發科的晶片組加上輝達的繪圖處理器，勢必會大幅提升Chromebook的電玩效能，讓安謀版的Windows筆電更添競爭對手。

晶片 教育 Google

上一則

Google相簿6月起不能無限存 3大管理祕技快速清出空間

延伸閱讀

快十倍 輝達首度發表伺服器CPU 殺入英特爾最賺錢領域

快十倍 輝達首度發表伺服器CPU 殺入英特爾最賺錢領域
郭富城不讓愛女碰電玩 打算10月開唱

郭富城不讓愛女碰電玩 打算10月開唱
聯發科攜三星 推出全球首款WiFi 6E 8K量子電視

聯發科攜三星 推出全球首款WiFi 6E 8K量子電視
英特爾蓋廠衝晶圓代工

英特爾蓋廠衝晶圓代工

熱門新聞

iPhone 13預計將於今年9月發布，有望成為史上最貴iPhone。（取材自推特）

iPhone 13 預計9月推出 頂配版售價逾2300元成史上最貴

2021-04-11 04:29
一名網友分享，自己打蚊子時，竟被智慧手表判斷「跌得很嚴重」，讓他哭笑不得。（取材自臉書）

只是打蚊子…Apple Watch警告「跌得很嚴重」笑翻全網

2021-04-11 20:33
iPhone 12為全球最暢銷的手機，其次是iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max。路透

iPhone 12成全球1月銷售王 前十名中蘋果囊括六席

2021-04-09 13:54
研究機構近日釋出調查，選出10款被年輕族群認為「過時」的表情符號。 (取材自iEmoji)

你落伍了嗎？10大老派Emoji出爐 冠亞軍竟是這兩款

2021-04-09 03:55
任天堂Switch的健身環大冒險遊戲。 （本報系資料照片）

為運動買健身環？過來人曝關鍵：設定對了才有用

2021-04-10 02:15
爆料人繪製Pixel Watch渲染圖。（取材自推特）

Pixel Watch來了？爆料者曝實機圖：最快10月登場

2021-04-12 03:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟
接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒
射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動

射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動
美疫情又攀升 單日平均增逾7萬例 重返去年夏季高峰

美疫情又攀升 單日平均增逾7萬例 重返去年夏季高峰