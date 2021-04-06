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Clubhouse開房間也能打賞 創作者可獲100%金額

中央社／台北6日電
社交平台Clubhouse宣布推出首個幫助創作者賺錢的新功能Payments，可透過線上刷卡方式打賞，且創作者可獲得100%贊助金額。（取材自Unsplash）
社交平台Clubhouse宣布推出首個幫助創作者賺錢的新功能Payments，可透過線上刷卡方式打賞，且創作者可獲得100%贊助金額。（取材自Unsplash）

語音直播社交平台Clubhouse宣布推出首個幫助創作者賺錢的新功能Payments，首波向小規模用戶測試，可透過線上刷卡方式打賞，且創作者可獲得100%贊助金額。

Clubhouse在官方部落格發文說明，Payments功能測試後將蒐集意見，並微調功能，很快會讓所有用戶都能使用。

接受測試的用戶若要開啟打賞功能，可以到個人檔案裡，點選新增的「Send Money」按鈕，就能透過線上刷卡方式，把贊助金額匯入指定創作者的帳戶。

Clubhouse去年自美國矽谷發跡，是一款提供多人線上語音聊天的社交軟體，完全沒有文字、圖像、直播畫面可用，全部採用即時語音進行交流，一個群組就稱為一個「房間」，每人都可以自由開房、進出房間，不同房間談論的話題包羅萬象，用戶可以是主持人、發言者，也能是聽眾舉手參與討論，或靜靜聆聽。

今年初開始，Clubhouse從美國矽谷一路燒到亞洲，美國脫口秀主持人歐普拉（Oprah Gail Winfrey）、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）都是用戶。儘管目前只支援iOS系統，Clubhouse下載量已在1個月內從350 萬人次翻倍至800萬人次，每週在全球的活躍用戶數相當驚人。

Clubhouse 美國 矽谷

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