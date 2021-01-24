疫情期間應原諒違反自動離境令者

新冠疫情影響，許多國際航班在最後一分鐘取消。（美聯社）

許多被驅逐出境的外籍人士利用自動離境作為一種解救的方式，讓他們可以自己離開美國 ，避免存在被遞解紀錄和受到不得再入境的懲罰，並避免在離開美國之前被拘留的風險。在平時，同意自動離境的外籍人士在120天內離開美國相當容易；但是，2020年離開美國非常困難。

為減少病毒傳播，許多國家採取關閉或嚴格限制邊界的進出。由於旅行禁令和缺乏乘客，從去年3月29日起，許多航班被取消，每日航班數量下降，最後一刻取消航班已非常普遍，各國都頒布了旅行禁令，有些禁令變化頻繁，因此乘客到登機當天都不知道他們是否能夠按照自己的路線啟程。

在病毒全球大流行高峰期，許多國家甚至不允許其他國家國民在他們的機場過境，轉機去他們的目的地。因此，需轉機的人因為無法在轉機機場著陸，所以在出發地就無法登機。同樣，許多國家，如中國 ，已經並且繼續採取政策阻止其公民在大流行期間返回家園。所有的這些因素，使得自開始有自動離境令以來，2020年要離開美國比任何時候都困難得多。

我們有這樣一個案例。一位中國公民在去年2月中旬開始，須在120天自動離開美國。當時，中國和亞洲其他許多地區成為冠狀病毒的危險區，於是這位中國公民決定等到病毒在中國減少後再離開美國，所以，他把預定機票推遲到2020年4月至2020年6月期間離境。然而，在3月至4月，美國的冠狀病毒疫情變得比中國還糟，他決定馬上預訂飛往中國的航班機票；但由於需求減少和削減預算，航空公司在最後一分鐘取消了航班。

之後，他預訂到了6月初啟程飛往中國的航班，途經台灣 （此時已經很少有直飛中國的航班了）；但是，在航班起飛的前一天，航空公司通知他無法搭乘此航班在台灣過境，因為台灣不接受過境旅客。此時已是5月下旬，這位中國公民又被困，沒有航班離境。此時，他的選擇非常有限。通常，許多國家不允許中國公民未經簽證入境其國。他現在必須飛往一個允許中國公民免簽證，並且允許在冠狀病毒期間過境或入境的國家。

至此，所有飛往中國的直飛航班都被預訂一空。所有必須通過第三國的所有航線都必須查證是否允許中國公民過境，而所有允許過境國家的航班都預訂一空。此時，這位中國公民的唯一選擇是飛往一個允許中國公民免簽證且不會由於冠狀病毒的限制，禁止他入境的國家。這樣的選擇是要付出高昂的票價，飛往第三國，而這第三國對此位中國公民相當陌生，他無法在該國到處走動。因此，他選擇要麼飛往陌生領土危及他的安全，要麼錯過自動離境的日期。

自動離境令本就沒有打算要對非公民的離境有這樣的挑戰，或禁止其受到不得移民的懲罰長達十年之久。相反，它是一項認罪協議，可以加快美國的遣返程序，並對非公民提供一個合理自行離境的解決方案，以避免驅逐出境的許多不良後果。在2020年疫情期間，離開美國本身就是一個巨大的挑戰，包括事情不可預料，航班隨時都可被取消，全球各國不斷的改變其旅行規則以及高昂的費用。因此，在冠狀病毒疫情期間未能在120天內自動離境，應該是可以原諒的，只要外籍人士能夠證明他為按時離境已真誠地做了努力，就不應承受太多嚴厲的懲罰，如在未來的十年中無法獲得多數移民福利。

但是，這個權力在於由國會制定法律，或通過總統頒布行政命令，或由國安部（DHS）本身延長當事人的離境時間，如符合要求的離境或延遲離境，並暫停自動離境的處罰，直到延期離境日期結束為止。無論採用哪種方法，雖然它不會影響數以百萬的人，目前的情況不應該持續下去。（作者為李亞倫律師樓的律師）