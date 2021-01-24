中共黨員及家屬 申請來美簽證較難

讀者問：

美國 限制中共 黨員及家屬來美旅行簽證 有效期的這項新政，將中共黨員及其家屬的旅行簽證最長有效期限制在單月單次入境，立即生效。國務院發言人在一份電子郵件聲明中表示，將把黨員簽證的有效期從十年縮短到一個月。其中一位知情人士補充稱，新措施將不會影響黨員獲得移民等其他簽證資格。但在實際操作中，除了高級官員外，可能很難確定誰是黨員。

新的指導方針允許美國官員根據個人的簽證申請和面談情況，及其對當地共產黨員身分的了解，來確定申請人的黨籍。我有親戚是中共黨員，如果他們不講，美國人能夠知道嗎？

答：

共產黨員申請移民簽證時，必須要申請豁免，豁免批准後，才能獲得移民簽證。這個政策已經長期執行了。

申請旅行簽證時，每一個簽證申請人必須填寫DS-160，這個非移民簽證表格中有關於工作經歷方面詳細的要求。儘管美國領事館沒有一份共產黨黨員名單，美國大使館簽證官通常都是經驗豐富的，根據DS-160表格和面談情況，及其對工作單位、大學裡共產黨員身分的了解，會做出一定的判定，簽證申請人在面談時會承受很大的壓力。如果簽證申請人已經退黨了，情況就不一樣了。

美國限制黨員及家屬赴美旅行簽證有效期的這項新政下，中共黨員及家屬的簽證時處境比較困難。