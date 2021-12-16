中英雙語互借力 增進學習效率

圖：許雅寧提供

為了孩子學英文，很多在亞洲的家長面臨了兩難---學英文不是應該全美語沈浸式學習，越多和英文接觸的機會不是越好嗎？如此說來，學習英文的時間便要增加許多，甚至會壓縮到學中文的時間和空間，那麼，中文學習怎麼辦？不學了嗎？兩個都學，孩子哪來的時間和精力？

互通的標點符號

雙語教育 有一個很重要的學術理論——語言之間是相同的，而且，堅實的母語基礎能幫助孩子有效學習其他語言。

十二年前，在美國土生土長的女兒寫了一張生日賀卡兼短信（附圖）給我居住在台灣的母親。當時七歲的小女孩，中文已經慢慢成形，也沒有出現很多ABC小孩中文字大小不合比例的問題。最值得注意的是短短幾句話裡，女兒正確的使用了冒號、逗號、和驚嘆號，在中文標點符號上的使用上，運用正確又恰當。

圖：許雅寧提供

女兒標點符號的正確使用便應證了「語言之間是相同的」重要的學術理論。中文和英文在標點符號的運用有很多的相同之處，很多符號也都是互用的：中文常用的標點符號有16種，英文裡有14種，而中英文之間，有十種標點符號，如：逗點，問號，驚嘆號，冒號等等，是完全相通的，重疊性相當高。所以，只要學過中文的問號，英文的問號用法便能一點就通，甚至完全不用教！

中英文的標點符號的確也有相異之處，但是，即使如此，彼此很多邏輯是相同的。例如：中文的上引號和下引號就和英文的「" "」相呼應；再比如，中文句點的符號是空心圈 「。」，而英文是實心點「.」，但是，兩者的作用都是一樣的，都是表示一個句子或意思的結束。因此，就算符號不同，用法是一樣的，孩子只要老師稍微講解一下，馬上就能運用！

因此，熟悉一門語言可以幫助另一門語言的學習，絕對不需要為了學習其他語言而犧牲母語的發展，這也證明了雙語教育的宗旨——雙語/多語言學習絕對可以並行。

雙語一起來

在亞洲，有些家長為了擔心孩子英文學得不夠好，寧願讓孩子不接觸中文，結果是造成孩子對自己母語的陌生和對自己自身文化定位的困惑；反過來說，有些海外家長擔心孩子以後不會中文，在孩子上學之前，完全不跟孩子說英文，孩子上了當地學校，因為不會英文，可能會影響成績、自信心，在交友上面也會遇到很多挫折。這兩種作法都不符合學術理論，還會對孩子造成傷害。我們要記得——母語的學習有助於外語學習，語言之間用很多相同之處，可以彼此借力使力。

以女兒的生日賀卡兼短信例子來說，對英文母語的熟悉，幫助了女兒對中文標點符號的快速掌握，學英文，不但不影響她的中文學習，還增加她學習中文的速度和效率。

因此，在亞洲的家長們要重視孩子的母語學習，學英文很重要，但是自身的語言和文化更重要；身在海外，孩子學中文的時間非常的有限，但是，語言彼此可以借力使力，方法對，仍然能夠成就雙語/多語的孩子。