手做聖誕卡片 表達感謝超貼心

在美國聖誕節 等同於他們的過年,家家戶戶、學校機構、公司行號、甚至整個城市都緊鑼密鼓的準備聖誕節的來臨。每年此刻走在街上,都能看到大大小小、掛上五顏六色裝飾的聖誕樹,聽到歡樂的聖誕旋律。就像中國 新年傳統裡,大人會給小孩紅包壓歲錢,美國的聖誕節傳統禮俗中,大人會準備各種禮物放在聖誕樹下,等待聖誕節當天一早孩子們拆禮物。

在我們家,我們鼓勵孩子也準備一些禮物給爸爸媽媽。孩子們問我:「我們沒有錢,怎麼送禮物?」我和他們說:「其實手作一張卡片給爸爸媽媽,把你們這一年對爸爸媽媽的愛和感謝,想說的話通通寫進卡片,這就是最好的禮物了。」我經常鼓勵他們學期末給老師一張卡片;拜訪完朋友後給朋友一張卡片,因此我們家的孩子從小就習慣在大大小小的節日裡,給想要祝福的人手作一張卡片。

這張卡片是文文11歲時的作品,沒有裝飾,字跡也顯得潦草,看得出來是在匆匆忙忙的情況下產生的一張卡片,不過對比前幾篇作品,不難看出文文的中文和英文程度都已經相當成熟了。即便如此簡單的卡片,我依然留下來當作孩子們成長過程的回憶。

卡片內文寫著:

「Dear Mom,

I am so happy that I have such a great mom like you. You always cook for me, read and take me to places. Also, you always plan vacation trips! Have a Merry Christmas and a happy New Year!

Best wishes,

Evelyn」

卡片的下半部寫上了中文的內容:

「親愛的媽媽,

我很開心你是我的媽媽,因為你會煮飯給我吃,唸書和帶我去上課的地方。聖誕節快樂!祝您心想事成!

-文文」

文文中文的部分很容易就能看出是根據她英文內容逐字翻譯出來的句子,用法雖然不道地,卻是真實反應出在美華裔 學中文的過程。關於「洋式中文」這一點,我當然可以當場就教文文修改出正確的中文,不過站在這張卡片本身的出發點和心意的立場來看,我並沒有這麼做。學習外語的過程中,第一語言和第二語言會互相影響是很自然的一件事,文文在美國土生土長,她的中文不意外地受到了英文母語的影響;在台灣 學習英文的孩子也同樣地會受到中文影響。

現代孩子們的物質生活基本上都豐富,聖誕節要到了,父母與其花大錢、花心思準備禮物,不如帶著全家大小坐下來一起做卡片給彼此。玩具可能沒幾年後孩子就不想玩了,卡片卻能永久保存下來變成生命的回憶。

所以爸爸媽媽們,不用再為聖誕禮物發愁啦!