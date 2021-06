拜登再出手 工作簽證將解套 外國人更易移民美國

拜登總統31日首度以統帥身分參加國殤日紀念典禮,並在阿靈頓國家公墓獻花致詞,稱民主是「美國的靈魂」,「值得爭取並未此犧牲」。圖為拜登總統向無名將士之墓獻花。(美聯社) Biden Memorial Day President Joe Biden adjusts a the wreath at the Tomb of the Unknown Soldier at Arlington National Cemetery on Memorial Day, Monday, May 31, 2021, in Arlington, Va.(AP Photo/Alex Brandon)

拜登總統推翻前總統川普 移民改革的嘗試若能成功,外籍人士在不遠的將來將更容易移民美國 ;紐約時報報導,拜登政府將為川普任內設下的移民限制解套並推出新制,外籍人士申請移民美國需要填寫的表格將得以縮短、簡化,安全審查程序也將比過去減少,跟在美家人團圓的機會將提高,申請工作簽證獲准機率也將大幅增加。

根據紐約時報取得長達46頁的拜登政府擴大合法移民計畫改革藍圖,川普任內各種限制移民措施,今後將一一撤銷;外國籍勞工、眷屬以及難民等,川普執政期間都遭到限縮,在美墨邊境築牆則是川普任內施政要項。

紐約時報指出,受到川普執政期間,雇主為員工擔保申請的綠卡,審件時間較往年平均拉長一倍;從2014年以來,入籍申請案件積案已經增加80%,總計已超過90萬件;專為願意協助執法機構調查犯罪而成立的U-Visa特殊簽證,審理時間則從5個月延長到大約5年之久。

整體而言,過去4年裡,各種項目移民困難度都提高,費用變得更貴,審理時間則拖得更久。

拜登曾在競選期間表示,上台後將推翻川普任內的移民政策;但紐時報導指出,從計畫藍圖內容細節看來,川普移民改革影響深遠,逐項撤銷工程浩大,處理移民積案、案件延誤等問題,也是層層考驗。

報導指出,發文日期為今年5月3日,公文標題為「國土安全部計畫重建合法移民制度信心計畫」(D.H.S. Plan to Restore Trust in Our Legal Immigration System)的文件裡,列舉了一連串行動綱領,將讓美國對更多移民敞開大門,讓拜登喊出「讓美國成為一個希望之國,一個歡迎之國」的競選承諾,得以兌現。

紐時分析,計畫當中的絕大多數改革,並不需要透過移民法改革才能落實;雖然多項民調顯示,大多數美國民眾支持增加移民,但許多共和黨選民卻支持川普的限縮移民政策。

報導指出,絕大多數研究調查都顯示,合法移民對美國經濟有利,特別當美國人口成長趨緩之際;不過,川普任內曾任美國國籍暨移民局 (U.S. Citizenship and Immigration Services)代理局長的古奇內利(Kenneth T. Cuccinelli)則支持限縮合法移民,理由擔心外籍人士跟美國勞工搶飯碗,特別是美國經濟遭受疫情打擊之後仍在恢復階段。