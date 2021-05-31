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拜登再出手 工作簽證將解套 外國人更易移民美國

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統31日首度以統帥身分參加國殤日紀念典禮，並在阿靈頓國家公墓獻花致詞，稱民主是「美國的靈魂」，「值得爭取並未此犧牲」。圖為拜登總統向無名將士之墓獻花。(美聯社) Biden Memorial Day President Joe Biden adjusts a the wreath at the Tomb of the Unknown Soldier at Arlington National Cemetery on Memorial Day, Monday, May 31, 2021, in Arlington, Va.(AP Photo/Alex Brandon)
拜登總統31日首度以統帥身分參加國殤日紀念典禮，並在阿靈頓國家公墓獻花致詞，稱民主是「美國的靈魂」，「值得爭取並未此犧牲」。圖為拜登總統向無名將士之墓獻花。(美聯社) Biden Memorial Day President Joe Biden adjusts a the wreath at the Tomb of the Unknown Soldier at Arlington National Cemetery on Memorial Day, Monday, May 31, 2021, in Arlington, Va.(AP Photo/Alex Brandon)

拜登總統推翻前總統川普移民改革的嘗試若能成功，外籍人士在不遠的將來將更容易移民美國；紐約時報報導，拜登政府將為川普任內設下的移民限制解套並推出新制，外籍人士申請移民美國需要填寫的表格將得以縮短、簡化，安全審查程序也將比過去減少，跟在美家人團圓的機會將提高，申請工作簽證獲准機率也將大幅增加。

根據紐約時報取得長達46頁的拜登政府擴大合法移民計畫改革藍圖，川普任內各種限制移民措施，今後將一一撤銷；外國籍勞工、眷屬以及難民等，川普執政期間都遭到限縮，在美墨邊境築牆則是川普任內施政要項。

紐約時報指出，受到川普執政期間，雇主為員工擔保申請的綠卡，審件時間較往年平均拉長一倍；從2014年以來，入籍申請案件積案已經增加80%，總計已超過90萬件；專為願意協助執法機構調查犯罪而成立的U-Visa特殊簽證，審理時間則從5個月延長到大約5年之久。

整體而言，過去4年裡，各種項目移民困難度都提高，費用變得更貴，審理時間則拖得更久。

拜登曾在競選期間表示，上台後將推翻川普任內的移民政策；但紐時報導指出，從計畫藍圖內容細節看來，川普移民改革影響深遠，逐項撤銷工程浩大，處理移民積案、案件延誤等問題，也是層層考驗。

報導指出，發文日期為今年5月3日，公文標題為「國土安全部計畫重建合法移民制度信心計畫」(D.H.S. Plan to Restore Trust in Our Legal Immigration System)的文件裡，列舉了一連串行動綱領，將讓美國對更多移民敞開大門，讓拜登喊出「讓美國成為一個希望之國，一個歡迎之國」的競選承諾，得以兌現。

紐時分析，計畫當中的絕大多數改革，並不需要透過移民法改革才能落實；雖然多項民調顯示，大多數美國民眾支持增加移民，但許多共和黨選民卻支持川普的限縮移民政策。

報導指出，絕大多數研究調查都顯示，合法移民對美國經濟有利，特別當美國人口成長趨緩之際；不過，川普任內曾任美國國籍暨移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services)代理局長的古奇內利(Kenneth T. Cuccinelli)則支持限縮合法移民，理由擔心外籍人士跟美國勞工搶飯碗，特別是美國經濟遭受疫情打擊之後仍在恢復階段。

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