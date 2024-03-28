青少年滑社群愈看愈憂鬱？與人格特質外向程度有關

（圖／NOW健康提供）

董氏基金會表示，許多研究證實社群媒體 對青少年心理健康的影響，但每個青少年受到的影響程度不盡相同，因使用的社群平台、對社群媒體的反應，以及自身人格特質而異。根據2023年12月發表於《青少年期刊(Journal of Adolescence)》的研究指出，青少年的人格特質和他們使用的社群媒體平台與憂鬱症 狀有相關。

時間愈久恐讓心情愈憂鬱

該研究由西維吉尼亞大學心理學家進行，以2018至2020年，237名平均年齡約15歲的美國青少年進行調查，探討青少年使用社群媒體（總體和特定平台）與憂鬱症狀之間的相關性，同時將性別、自尊、人格特質，以及對社群媒體的負面反應等調節變項列入考量，了解個別受到的影響差異。

結果顯示，花費越多時間使用社群媒體的青少年容易出現較嚴重程度的憂鬱症狀，這效應出現在TikTok 、Instagram和YouTube等平台。研究也發現，受試者的人格特質，尤其是「外向程度」，在其使用社群媒體的經驗上較具保護性。頻繁地使用Instagram但外向程度較高的青少年可能不會感到憂鬱，而外向程度較低或中等者可能會面臨較高的憂鬱症狀風險。

衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采認為，這項研究蠻有趣的，更細緻的分辨青少年的個性如何影響其在TikTok、Instagram或YouTube特定社群媒體平台互動的情緒效應，讓人們認知到青少年個性的個別差異，是其與社交媒體平台互動重要的影響因素，而這些青少年在特定社交媒體平台如TikTok、Instagram或Twitter的情緒效應也值得注意。

陳質采說明，如較為頻繁地使用Twitter，與女孩的憂鬱症狀較為相關；更頻繁地使用Instagram，對於外向程度處於中等或較低水平的青少年來說，與更多的憂鬱症狀相關；而更頻繁地使用TikTok，對於1年前在TikTok上處於平均水平或更多負面反應的青少年來說，與更多的憂鬱症狀相關。這些發現提供了家長、老師或臨床醫療專業人員，對青少年在日常的網路社交媒體的使用與情緒反應有更多的認識，了解到內向個性的青少年在社交媒體平台互動的脆弱性，是憂鬱防治重要的一環。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨則表示，上述研究顯示，青少年的人格特質（特別是「外向程度」）會決定其社群媒體使用經驗的好壞感受，建立青少年自我檢視與自我照顧的觀念，是幫助他們健康使用社群的第一步，建議青少年要先瞭解自己的個性，以及使用社群後的感覺。外向的青少年相對有較多朋友，和周圍的人、網路社群有較多互動，如果別人對自己有誤解，他們通常可立即修正，得到正向的回應；內向或使用社群媒體較容易產生不好感覺的青少年，可試著記錄自己使用社群平台的感受，像是使用30分鐘後心情變得更好或更糟，清楚社群對自身的影響。

葉雅馨提醒，社群使用上會有很多無法預測的狀況，建議家長可幫助青少年學習聰明的使用，選擇對自己好的方式，當青少年使用社群常常陷入苦惱、鑽牛角尖的情況，負面情緒甚至影響到生活，像是失眠、不停止的負面思考、什麼事情都不想做、覺得自己沒有價值等，都是需要尋求專業協助的警訊，應特別留意。

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