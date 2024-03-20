她扛沉重業績崩潰「嫌丈夫低薪」 兒一張卡片挽救瀕離破碎家庭

文達的媽媽經常加班到深夜，爸爸希望她減少工作量，為此夫妻倆經常大吵。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Timur Weber）

明明好苦，卻無法說給彼此聽

常覺得有一種神祕的傳染病蔓延於家庭間，染疫家庭中的親子彼此會慢慢地不分享心事，縱使遇到挫折，雙方寧可各自找人傾訴，也不願分享給至親家人。我將這種現象比喻為「黃連症」──親子都像吃了黃連的啞巴，明明感受到很多苦，卻無法說給彼此聽。

偶爾聽學生聊起懷念與爸媽之間的快樂回憶，抱怨著高壓的升學考試系統，實在讓人不捨，眼前一個個原本應該在陽光底下快樂奔跑、嬉鬧的孩子，懵懂地踏上充滿「分數迷思」的升學階梯。

天真的他們莫名踩著階梯，走進考卷幻化成的教育修羅場，在場上被迫日夜爭鬥。想活下來的孩子，都必須剪掉能讓自己飛向夢想的翅膀，透過拚高分，變成一具具坐在書桌前的人形蛹，期待蛻變成「電資醫牙生」。

成績出狀況，得先找出「病因」

公認「學霸」、風口浪尖上的考試王者，染上「黃連症」的生活也不好過，因為學霸的內心世界最難照顧。

曾有一位超強的學生文達就是所謂的「考試王者」，無論課業量再多，他永遠都能像焚化爐一樣消化掉，且常態性地校排前十名。「這孩子幹麼來補習？」我常常納悶。

每次見到文達，他總是泰然自若。本以為他的成績完全不需要人擔心，有天，文達爸爸卻罕見地來到補習班，找班主任反映問題。

「老師好，這位是張文達的爸爸。文達這次段考的校排退步了七十名，爸爸很擔心。」班主任很嚴肅地表示。

眉頭深鎖的文達爸爸眼神不像在怪我，但表情彷彿匯集了全宇宙的哀傷。

「第一志願的學生，就算校排七、八十還是很強。孩子只是偶爾失手，這副如喪考妣的表情太過了吧。」我忍不住在心裡碎念。

當天稍後我關心文達時，他全程用「還好」、「嗯」回答，時不時地抖腿或手指摳東摳西，現場氣氛充滿不信任與嫌惡。一時之間，也解不開他厭惡我們這些老師的原因。

此後，文達的成績如地雷股般屢創新低。他的父親三天兩頭致電補習班，宣洩焦慮。

「老師，文達的成績一直退步，手機越玩越凶。他媽媽為了成績一直跟我吵架，怪我沒盯好。」

為此，班主任也不斷地逼輔導老師及授課老師要強力拉高分數。但文達的成績仍不斷下滑，班主任深深擔心醫科榜單泡湯。然而，學生的成績出問題，眾人若沒找出「病因」，光是死命地輔導根本沒效。

直到文達帶著學校作業求助於我，師生雙方才找到脫困的契機。

無處宣洩的壓力

「老師好，請問學校的英文報告不會做，可以問你嗎？」

上課前，文達竟然主動來找我。我順勢將他拉到輔導區，幫他排除問題後，想藉機進一步地了解他究竟怎麼了，於是抱著不成功便成仁的心情，單刀直入地破冰。

「文達，你為何好像很討厭我？」

不知是不是這孩子當天特別脆弱，我問題一出，他雙眼豆大的淚珠便直接滑落，突然一陣哭聲，我趕緊把輔導區的門關上。

「為了我的補習費，我媽加班到深夜，爸媽為此吵到快離婚了。」他哭到抽搐，斷斷續續地說。

我這才明白原來英文報告只是幌子，這孩子找我是因為壓力無處宣洩，扛不住了。

從情緒高漲的文達口中，我費力拼湊出他的家庭狀況。他爸爸的個性很保守而謹慎，從小幫忙家裡務農，大學畢業後，考上公職。媽媽是許多人眼中的人生勝利組，頂大畢業，現在是外商公司的高階主管。

「從我上高中以後，媽媽的眼中只有工作，我一天看不到媽媽一個小時。現在都必須靠考試低分，媽媽才會來跟我念兩句。」文達說完，又是一陣大哭。

「難怪無論怎麼輔導，成績都沒起色。低分是他引起媽媽注意的策略啊！」我大感驚訝。小孩子的思維真的很難摸清楚，身邊的大人根本沒轍。

一家三口本來感情很好，直到文達的媽媽升任主管後，扛很重的業績，家裡由爸爸一手照料，從此他們的家庭協奏曲變了調。

文達的媽媽常態性地加班到深夜，甚至有好幾次因胃痛掛急診，爸爸擔心她的身體，希望她減少工作量，為此夫妻倆經常大吵。有天，文達的媽媽突然情緒失控地大罵：「房貸負擔這麼重，弟弟的補習費這麼貴，如果你薪水夠高，我何必這麼累？！」

「你嫁給我的時候，就知道我只是個一般公務員。」文達轉述時說，他爸爸看起來非常受傷，眼睛都紅了。

親眼見到爸爸被媽媽嫌棄薪水低，文達覺得好像看到一顆隕石擊中自己的家，瞬間把這個家炸得四分五裂。他驚慌地躲進房間裡，只覺得那天的夜晚特別黑，時間過得特別慢，一閉上眼睛，彷彿就看見媽媽離家出走或爸爸從窗臺跳下。

「有次我回家，還發現我爸在廚房裡偷哭。」他也因此不敢再倒情緒給爸爸。

原來孩子成績沒起色，是他引起媽媽注意的策略啊！示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

聽完這段陳述，我茅塞頓開，難怪那回見到文達的父親時，他的神情如此哀傷。能上醫科的兒子成績一直掉，又被常深夜回家的老婆嫌棄薪水低。「賺得沒太太多，加上自覺沒顧好兒子的成績，文達的爸爸想必擔心因此婚姻破裂。他是被兩頭夾殺啊。」我逐漸看清全貌。

見文達的情緒稍緩，我問他為何之前對我這麼冷淡，甚至面露厭惡。他直白地回答：「都是因為我的補習費，我媽才被迫加班到深夜。」

這一番情緒大噴發，讓我更能體諒為何許多父母無法察覺孩子內心崩潰。十幾歲的小腦袋裡面，變化萬千的情緒糾結，本人不說，大人真的永遠猜不到。

聽著文達的故事，我實在無能為力，只能拍拍他的肩膀，勸他：「你們是家人，有話一定要試著好好對彼此說。」

真相大白

隔週上課前，文達主動把我拉到輔導區，更新戰報。

他說他實在忍不住，偷看了媽媽的手機。從媽媽與同事間的訊息對話拼湊出，公司內部傳出要被併購的消息，她擔心被裁員，所以拚命加班拚績效，希望能保住飯碗。

「我老公為了加班的事和我大吵，我一時生氣，罵他薪水低。」文達轉述訊息內容。

文達的母親真是太堅強。咬牙在前線拚命賺錢，遇到這麼大的困難，竟然自己扛下來，寧可壓力大到深夜胃痛掛急診，也不想讓老公、小孩擔心收入。

我苦笑著心想：一件併購案竟然影響到一個小孩的成績，搞得我們人仰馬翻。

「幸好我爸媽吵架不是我害的，我之前還難過到好幾天睡不著。你們大人真的很奇怪，有事情為什麼不說？」文達說。

「你也沒說吧？你們三個真的是一家人。」我一時感到委屈，回了他這句。

文達竟假裝沒聽到，拿出一張卡片，請我給意見。卡片上面寫著他對媽媽的擔心，懷念以前和爸媽聊天的時光，希望媽媽照顧好身體，也坦承自己是故意考差，只是希望媽媽多關心自己。

卡片上有一句：「我可以不補習、不買昂貴球鞋、天天吃泡麵，但不能沒有媽媽。」

我看到時笑出來，心想：這傻孩子，天下的媽媽收到這種卡片，都會為了你變得更拚命。

把心裡的感覺，好好地告訴彼此

過了幾天，接到文達的訊息：「老師，我跟你說，我和我爸媽正要出門去看電影。今天我媽還有煮晚餐耶。我跟我爸好久沒吃到我媽煮的飯了。哈哈。」

看著文達的來訊，我內心閃過好多學生、家長傳給我的訊息，好多張哭花的臉，好多社會新聞標題，想著：要是大家能夠好好地把心裡的感覺說給彼此聽，悲劇一定會少很多。

雖然文達還沒有當醫師，但這孩子已經先醫好自己家裡面的「黃連症」了。

隔幾天下班時，看到新聞寫著那件併購案的消息，公司保證不裁員。

又隔了一週，班主任打電話給我，把我念了一頓。他說文達退費不補習了，怪我太晚才把文達的成績拉起來。

在電話另一端的我心想：他們一家子都離開修羅場了。

這真是太好了。

（本文出自《要讓孩子贏過誰：一位非典型補教老師的教育修羅場》，寶瓶文化／張祐嘉（楊陽老師） ，未經同意禁止轉載。紐約世界書局購書專線：718-445-2665轉1）