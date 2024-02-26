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跳繩有助孩子長高？飲食、運動、睡眠多管齊下

NOW健康／陳如頤報導
圖片來源 ／NOW健康
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孩子長不高，比同年齡孩童瘦小，這應是所有家長的惡夢！國健署、兒科醫師均建議，家長應陪同小朋友運動，每天飲食均衡、多喝牛奶、睡足8小時、少喝甜飲，別讓孩子輸在起跑點。

台灣林口長庚醫院兒童內分泌暨遺傳科主治醫師羅福松表示，許多家長擔心孩子發育太慢，長高速度不如預期，而購買昂貴的中藥補品，或在尚未檢查骨齡之前，就讓孩子施打生長激素，這可能揠苗助長、適得其反。至於如何幫助小朋友長高？以下提出4大要訣：

1.飲食均衡：不偏食、每天至少飲用500c.c.牛奶、每餐至少吃1碗飯。

2.避免飲用含糖飲料：不可喝可樂、咖啡及含糖飲料。

3.每天睡足8小時：人體分泌生長激素的時間約在晚上10點至隔日清晨3點之間，如果睡足8個小時，且有足夠熟睡期，則生長激素可在睡眠8小時內出現4至5次的分泌周期。生長激素分泌時間越多，就愈容易長得高。

4.運動：想讓孩子長高，光是散步、走路等低度運動，是不夠的，應以大肌肉運動為主，例如，打球、跑步、跳繩、游泳等，這些都可鍛鍊到大肌肉組織。每天至少30分鐘，達到流汗狀況，且運動完30分鐘內，社取優質的高蛋白，如牛奶、豆漿、茶葉蛋、雞胸肉等。

羅福松強調，兒童正值成長的黃金時期，家長應該多陪著孩子運動，多多在戶外曬太陽，透過運動幫助小朋友神經、肌肉系統的發展。

美國「疾病控制與防範中心」（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）指出，小孩和青少年每天至少從事60分鐘或更多的運動量，就可促使生長激素的分泌。

台灣國健署社區健康組則提供3妙招，增加孩童活動量，並養成運動習慣。

1.有氧適能：有氧適能運動又稱心肺耐力運動，以大肌群為主。一般來說，玩皮球、溜直排輪、騎自行車、推推球都是很適合親子共同參與的中度身體活動。

2.逐漸加重運動強度：養成運動習慣後，可以循序漸進增加運動強度，例如：溜滑板、游泳、踢足球、玩鬼抓人遊戲等，讓心跳加速，身體流汗。

3.強化骨骼：適度的快跑或彈跳（跳繩）運動，可以刺激骨骼生長，促進身體發展。跳繩、單腳跳、快跑、跳躍性的球類運動（籃球、排球等），也都是很好的骨骼強化活動。

家長可以與小朋友來場跑步比賽或是親子籃球鬥牛大賽，運用比賽或遊戲的方式增加親子互動，同時培養運動的好習慣。

NOW健康

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