孩子「拒學」背後原因多 心理師如何協助孩子回到校園？

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就讀國中二年級的小芬，一年前突然抗拒上學，一到上學時間就肚子痛、頭痛請假，被懷疑裝病還因此引發親子 衝突，只要媽媽叫她上課，小芬就坐在角落大哭或把自己關在衣櫃裡不出來，讓爸爸暴跳如雷。

最後小芬被帶到台灣台北慈濟醫院身心醫學科評估，經醫師開立藥物並轉介給潘奕瑄臨床心理師 才找出小芬拒學的原因其實與家庭、校園因素有關。潘奕瑄臨床心理師提醒，家長應重視孩子拒學背後的心理困擾，也鼓勵家長一同參與治療，若放任孩子不去上學可能會造成惡性循環。

拒學與性別、成績無顯著影響 多與家庭、學校有關

根據臨床研究報告顯示，拒學的盛行率約在1%-5%不等，而且多好發於升國中、高中等階段。

研究顯示，性別、學業成績、社經地位等對拒學並沒有顯著影響，潘奕瑄心理師指出，以近年臨床經驗來看，青少年拒學個案增加，年紀涵蓋國小、國中、高中，且男女都有，部分孩子確實有特殊狀況如：學習困難、亞斯伯格症等，但大多數都與家庭內互動、學校環境有關。

像小芬的父母事實上感情長期不睦，爸爸長年在海外工作，偶爾返家對孩子也沒有太多心思，情緒又常常陰晴不定，而媽媽則是工作忙碌的上班族，個性嚴肅、對孩子學業要求高，也很難提供孩子情緒支持，因此小芬平時也不太會和父母分享負面情緒。

而小芬就讀的私立學校潛藏著霸凌問題，同學間經常會拿家裡的富裕程度相互比較，無形間造成孩子的心理壓力，再加上小芬本身較不善於社交，學業表現也不突出，種種因素都使小芬不易交到朋友，讓她缺乏自信、感到孤單。不巧的是，前陣子小芬爸爸剛失業，這也讓她更加擔心會被同儕排擠或被看不起。

「不要上學」不是鬧脾氣 如何協助孩子回歸校園？

在了解小芬拒學的原因、家庭狀況後，潘奕瑄臨床心理師為她安排了心理治療，並請小芬的家人共同參與，指導親子互動並教導人際互動技巧。一年後，小芬漸漸重拾和同學互動的樂趣，和媽媽的關係也獲得改善，使她願意回到校園就讀。

許多家長在孩子表示「不要上學」時，常會認為孩子鬧脾氣、不聽話，未發現潛藏已久的情緒困擾，等到真的拒絕上學或發生衝突時才注意到。潘奕瑄臨床心理師提醒，拒學是一種行為現象，有些家長可能會認為不上學是孩子單方面的問題，但其實背後的情緒困擾、家庭及校園因素才是真正要處理的問題。

潘奕瑄臨床心理師提到，其實不少拒學的孩子，在小學時就會因為種種因素，難以從學校生活獲得樂趣，認為「上學沒有意思」，甚至覺得「自己是配合父母、被勉強的」，直至國中才真正爆發情緒。

若放任孩子不去上學，孩子可能會在家無事可做，甚至沉迷於網路世界，更加排斥上學，變成惡性循環，因此家長務必重視。針對拒學的孩子，臨床心理師會透過晤談了解孩子本身的特質、家庭背景、就學情況以及所面臨的壓力，並安排適當的心理治療、家庭治療。

潘奕瑄臨床心理師提醒，建立良好的親子關係，並陪著孩子找到學習、交朋友、融入團體生活的樂趣是預防拒學的不二法門，是孩子一生受用的關鍵能力，鼓勵家長一同參與治療，一起找出適合孩子的引導方式，陪伴孩子克服困難。

資料來源：「拒學」不是孩子單方面的問題！ 臨床心理師如何協助孩子回到校園？

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