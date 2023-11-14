孩子「拒學」背後原因多 心理師如何協助孩子回到校園？
就讀國中二年級的小芬，一年前突然抗拒上學，一到上學時間就肚子痛、頭痛請假，被懷疑裝病還因此引發親子衝突，只要媽媽叫她上課，小芬就坐在角落大哭或把自己關在衣櫃裡不出來，讓爸爸暴跳如雷。
最後小芬被帶到台灣台北慈濟醫院身心醫學科評估，經醫師開立藥物並轉介給潘奕瑄臨床心理師才找出小芬拒學的原因其實與家庭、校園因素有關。潘奕瑄臨床心理師提醒，家長應重視孩子拒學背後的心理困擾，也鼓勵家長一同參與治療，若放任孩子不去上學可能會造成惡性循環。
拒學與性別、成績無顯著影響 多與家庭、學校有關
根據臨床研究報告顯示，拒學的盛行率約在1%-5%不等，而且多好發於升國中、高中等階段。
研究顯示，性別、學業成績、社經地位等對拒學並沒有顯著影響，潘奕瑄心理師指出，以近年臨床經驗來看，青少年拒學個案增加，年紀涵蓋國小、國中、高中，且男女都有，部分孩子確實有特殊狀況如：學習困難、亞斯伯格症等，但大多數都與家庭內互動、學校環境有關。
像小芬的父母事實上感情長期不睦，爸爸長年在海外工作，偶爾返家對孩子也沒有太多心思，情緒又常常陰晴不定，而媽媽則是工作忙碌的上班族，個性嚴肅、對孩子學業要求高，也很難提供孩子情緒支持，因此小芬平時也不太會和父母分享負面情緒。
而小芬就讀的私立學校潛藏著霸凌問題，同學間經常會拿家裡的富裕程度相互比較，無形間造成孩子的心理壓力，再加上小芬本身較不善於社交，學業表現也不突出，種種因素都使小芬不易交到朋友，讓她缺乏自信、感到孤單。不巧的是，前陣子小芬爸爸剛失業，這也讓她更加擔心會被同儕排擠或被看不起。
「不要上學」不是鬧脾氣 如何協助孩子回歸校園？
在了解小芬拒學的原因、家庭狀況後，潘奕瑄臨床心理師為她安排了心理治療，並請小芬的家人共同參與，指導親子互動並教導人際互動技巧。一年後，小芬漸漸重拾和同學互動的樂趣，和媽媽的關係也獲得改善，使她願意回到校園就讀。
許多家長在孩子表示「不要上學」時，常會認為孩子鬧脾氣、不聽話，未發現潛藏已久的情緒困擾，等到真的拒絕上學或發生衝突時才注意到。潘奕瑄臨床心理師提醒，拒學是一種行為現象，有些家長可能會認為不上學是孩子單方面的問題，但其實背後的情緒困擾、家庭及校園因素才是真正要處理的問題。
潘奕瑄臨床心理師提到，其實不少拒學的孩子，在小學時就會因為種種因素，難以從學校生活獲得樂趣，認為「上學沒有意思」，甚至覺得「自己是配合父母、被勉強的」，直至國中才真正爆發情緒。
若放任孩子不去上學，孩子可能會在家無事可做，甚至沉迷於網路世界，更加排斥上學，變成惡性循環，因此家長務必重視。針對拒學的孩子，臨床心理師會透過晤談了解孩子本身的特質、家庭背景、就學情況以及所面臨的壓力，並安排適當的心理治療、家庭治療。
潘奕瑄臨床心理師提醒，建立良好的親子關係，並陪著孩子找到學習、交朋友、融入團體生活的樂趣是預防拒學的不二法門，是孩子一生受用的關鍵能力，鼓勵家長一同參與治療，一起找出適合孩子的引導方式，陪伴孩子克服困難。
資料來源：「拒學」不是孩子單方面的問題！ 臨床心理師如何協助孩子回到校園？
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