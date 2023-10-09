孩子懼學該怎麼辦？懼學原因、應對、陪伴心法一次看
小君自從升上國中後開始鬱鬱寡歡，在遭受閨密排擠後，開始不願意去學校上學，每次起床小君總是制服穿戴整齊，但當車子開到學校門口就開始搓手、摳皮膚、胃痛、哭泣，爸爸媽媽總是在車上與小君僵持不下，最後只能投降駛離校門。
故事中的小君，每當要進入學校就會感到焦慮，學校與人際挫折相連結，懼學並非是單一面向的形成，而是個體和生態環境交互作用的結果。台灣師範大學社區諮商中心心理諮商所諮商心理師黃立雯分析懼學的原因、處遇，並提供父母陪伴孩童的心法。
孩子懼學？諮商心理師分析3因素
黃立雯諮商心理師表示，孩子懼學的原因包含個體、家庭、學校等因素：
個體：
懼學的孩子通常是內向、敏感，容易在人際團體中退縮，較在意他人眼光與完美主義，也可能是疾病造成，如：憂鬱症、焦慮症、過動症等。
家庭：
懼學孩子所處的家庭，可能是父母與孩子關係過於黏膩或疏離影響。
黏膩：過於舒適、可依賴，使得孩子想待在家裡不想去學校
疏離：使孩子遇到困難無法獲得支持與鼓勵，因而自我封閉不願面對外在壓力。
學校：
學校可能對孩子而言是壓力來源，在校生活需與同儕互動、有學業壓力，須遵守學校規範，無法像在家中自在，尤其當孩子在校遇到霸凌、人際排擠、學業成就低落時，更讓個性敏感焦慮的孩子，對學校感到恐懼。
當孩子抗拒到校 4處遇方式
黃立雯諮商心理師提到，當孩子對學校感到焦慮，抗拒到校時，可進行的處遇方式如下：
身心科就診：
父母可帶孩子就診身心科，評估孩子是否有罹患憂鬱症、焦慮症等精神疾病的可能性，並透過藥物治療，減緩焦慮、憂鬱症狀。
心理諮商：
透過心理師蒐集孩子懼學的相關訊息，評估孩子身心狀態及懼學原因，與孩子討論焦慮階層，運用肌肉放鬆法、腹式呼吸等等，來協助孩子因應焦慮症狀。
與學校系統合作：
父母可讓學校了解孩子的困難，調整入班方式，經由漸進式入班，班上友善小天使協助，當出現焦慮症狀時孩子可到學校輔導室或健康中心求助等，逐步減緩孩子面對學校的恐懼與焦慮。
環境轉換：
當孩子在學校班級中遭遇霸凌或教師管教問題，而心生畏懼久久無法調適時，轉換學校到另一個較為友善環境或申請自學，亦不失為一個好方法。
2心法陪伴懼學孩子
當孩子開始懼學時，大部分的父母是慌張擔憂的，無法理解孩子怎麼突然有這個轉變，也不清楚孩子的學校生活，在校門僵持不下時又受限於工作壓力，容易有親子衝突，因此黃立雯諮商心理師給父母的陪伴心法是「莫急、莫慌、莫害怕」與「先處理心情再處理問題」。
莫急、莫慌、莫害怕：
懼學是一個需長期抗戰的歷程，孩子會突然拒學，通常是壓抑與挫敗已久，使得學校班級與焦慮害怕等負向情緒形成連結，孩子對學校產生強烈的恐懼，需要給孩子一些時間，慢慢鼓起勇氣去面對那份害怕。
許多家長對孩子脫離正常升學路徑有許多的無奈和指責，更擔憂孩子再也回不了校園，家長的慌張與擔憂常使得孩子更加封閉不願分享內心。家長要先穩住自己，不要預設立場或擔憂孩子未來，即使孩子不到校學習，家長仍可以跟孩子討論多元學習方式與生涯規劃。
先處理心情再處理問題：
與孩子互動，需要先理解心情，再討論如何解決問題，當孩子焦慮時，陪著孩子一起做放鬆訓練，討論困難的因應、給孩子鼓勵與支持，增強孩子走進校門的勇氣。
資料來源：健康醫療網
https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59397
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