孩子懼學該怎麼辦？懼學原因、應對、陪伴心法一次看

（圖：健康醫療網提供）

小君自從升上國中後開始鬱鬱寡歡，在遭受閨密排擠後，開始不願意去學校上學，每次起床小君總是制服穿戴整齊，但當車子開到學校門口就開始搓手、摳皮膚、胃痛、哭泣，爸爸媽媽總是在車上與小君僵持不下，最後只能投降駛離校門。

故事中的小君，每當要進入學校就會感到焦慮，學校與人際挫折相連結，懼學並非是單一面向的形成，而是個體和生態環境交互作用的結果。台灣師範大學社區諮商中心心理諮商所諮商心理師 黃立雯分析懼學的原因、處遇，並提供父母陪伴孩童的心法。

孩子懼學？諮商心理師分析3因素

黃立雯諮商心理師表示，孩子懼學的原因包含個體、家庭、學校等因素：

個體：

懼學的孩子通常是內向、敏感，容易在人際團體中退縮，較在意他人眼光與完美主義，也可能是疾病造成，如：憂鬱症 、焦慮症、過動症等。

家庭：

懼學孩子所處的家庭，可能是父母與孩子關係過於黏膩或疏離影響。

黏膩：過於舒適、可依賴，使得孩子想待在家裡不想去學校

疏離：使孩子遇到困難無法獲得支持與鼓勵，因而自我封閉不願面對外在壓力。

學校：

學校可能對孩子而言是壓力來源，在校生活需與同儕互動、有學業壓力，須遵守學校規範，無法像在家中自在，尤其當孩子在校遇到霸凌 、人際排擠、學業成就低落時，更讓個性敏感焦慮的孩子，對學校感到恐懼。

當孩子抗拒到校 4處遇方式

黃立雯諮商心理師提到，當孩子對學校感到焦慮，抗拒到校時，可進行的處遇方式如下：

身心科就診：

父母可帶孩子就診身心科，評估孩子是否有罹患憂鬱症、焦慮症等精神疾病的可能性，並透過藥物治療，減緩焦慮、憂鬱症狀。

心理諮商：

透過心理師蒐集孩子懼學的相關訊息，評估孩子身心狀態及懼學原因，與孩子討論焦慮階層，運用肌肉放鬆法、腹式呼吸等等，來協助孩子因應焦慮症狀。

與學校系統合作：

父母可讓學校了解孩子的困難，調整入班方式，經由漸進式入班，班上友善小天使協助，當出現焦慮症狀時孩子可到學校輔導室或健康中心求助等，逐步減緩孩子面對學校的恐懼與焦慮。

環境轉換：

當孩子在學校班級中遭遇霸凌或教師管教問題，而心生畏懼久久無法調適時，轉換學校到另一個較為友善環境或申請自學，亦不失為一個好方法。

2心法陪伴懼學孩子

當孩子開始懼學時，大部分的父母是慌張擔憂的，無法理解孩子怎麼突然有這個轉變，也不清楚孩子的學校生活，在校門僵持不下時又受限於工作壓力，容易有親子衝突，因此黃立雯諮商心理師給父母的陪伴心法是「莫急、莫慌、莫害怕」與「先處理心情再處理問題」。

莫急、莫慌、莫害怕：

懼學是一個需長期抗戰的歷程，孩子會突然拒學，通常是壓抑與挫敗已久，使得學校班級與焦慮害怕等負向情緒形成連結，孩子對學校產生強烈的恐懼，需要給孩子一些時間，慢慢鼓起勇氣去面對那份害怕。

許多家長對孩子脫離正常升學路徑有許多的無奈和指責，更擔憂孩子再也回不了校園，家長的慌張與擔憂常使得孩子更加封閉不願分享內心。家長要先穩住自己，不要預設立場或擔憂孩子未來，即使孩子不到校學習，家長仍可以跟孩子討論多元學習方式與生涯規劃。

先處理心情再處理問題：

與孩子互動，需要先理解心情，再討論如何解決問題，當孩子焦慮時，陪著孩子一起做放鬆訓練，討論困難的因應、給孩子鼓勵與支持，增強孩子走進校門的勇氣。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59397