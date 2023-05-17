我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

NBA／西區冠軍戰開打 約柯奇超級大三元率金塊險勝湖人

想養出快樂孩子？先允許孩子有時「不快樂」

編譯周靜芝 / 綜合報導
養育出快樂的孩子，兒童心理學家認為，關鍵是允許他們有時候不快樂。(Getty Images)
養育出快樂的孩子，兒童心理學家認為，關鍵是允許他們有時候不快樂。(Getty Images)

養育出快樂的孩子，關鍵是允許他們有時候不快樂；這句話聽起來似乎有些矛盾，但兒童心理學家和「幼兒如何茁壯成長」(How Toddlers Thrive)一書作者克萊茵(Tovah Klein)說，這個方法非常有效。

克萊茵說，我們都認為培養快樂孩子的方法就是讓他們快樂，但事實上，孩子們知道如何尋找快樂；然而他們不可能時時刻刻都快樂，許多父母往往不能接受孩子以某種方式表達生氣、悲傷或不開心。

當孩子不高興時，父母本能地尋求讓他們高興起來或希望轉移他們的注意力，辦法可能是一塊巧克力蛋糕、或者去公園玩。克萊恩說，當孩子不開心時，為他們做些事並沒有錯，但這並不一定能解決讓孩子不開心的源頭；尤其源頭是些微不足道的小事時，例如不准再看一集電視，或者不允許吃不健康的零食。

克萊茵表示，在這些情況下，孩子認為他們的負面反應是適當的，而他們也需要學習面對和管理這些情緒，即使他們並不知道該如何做。

專家說，孩子不高興時可以要求他深呼吸，並試著讓他們把感受寫出來；或者，同理孩子的感受，但必須立場堅定，例如說「我希望我們可以這樣做，可惜現在不適合。」

最重要的是，父母要理解孩子的負面情緒總是會過去的，除非出現重大的創傷性事件。克萊恩說，如果孩子的生活沒有問題，他們就能快樂地長大。

研究顯示，學會有效管理自己負面情緒的兒童，更有可能發展出成熟成年人所需要的適應力。

克萊恩說，孩子對這些負面情緒的恐懼，會導致長期的行為問題；他們可能會對這些感受覺得羞愧，並自我懷疑，例如「我很生氣，一定是我不好，一定是我有問題。」

她說，這正是為什麼父母需要接受孩子不可能一直都很快樂；而這也是為人父母的難處：當孩子快樂時，我們是最快樂的。誰不是如此呢？

學會有效管理自己負面情緒的兒童，更有可能發展出成熟成年人所需要的適應力。(Get...
學會有效管理自己負面情緒的兒童，更有可能發展出成熟成年人所需要的適應力。(Getty Images)

上一則

拜登孫女賓州大學畢業 「冰雪奇緣」主唱鼓勵畢業生活出自己

延伸閱讀

台灣高中男老師愛上女學生 竟在考卷告白

台灣高中男老師愛上女學生 竟在考卷告白
林書豪腦震盪 父母不捨問：可不可以退休

林書豪腦震盪 父母不捨問：可不可以退休
劉德華「慢慢」寫父愛 感動久石讓

劉德華「慢慢」寫父愛 感動久石讓
公校生須打多種疫苗？被控偷改健康法規 新州政府否認

公校生須打多種疫苗？被控偷改健康法規 新州政府否認

熱門新聞

儘管帶頭抵制「美國新聞與世界報導」的法學院排行榜，耶魯大學法學院(圖)今年依然雄踞排行榜第一名寶座。(美聯社)

美新排名 史丹福、耶魯法學院並列第一 哈佛醫學院居冠

2023-05-12 13:03
（圖：健康醫療網提供）

離婚恐影響小孩一生 掌握5重點減輕對孩子傷害

2023-05-10 02:40
23歲的柯巴剛從社區學院轉學到加州貝克斯菲爾德州立大學，她發現多數已修學分，大學拒絕承認，她得花時間和學費重修。（美聯社）

社區學院助拿文憑？近半學生轉大學後 學分「不被承認」

2023-05-08 01:45
減免延期截止，學貸將開始恢復繳還。(美聯社)

減免延期截止 6月30日前將要求學貸復繳

2023-05-15 01:24
路易斯安那州16歲高三生巴恩斯去年申請200所大學，結果被超過185所大學錄取並獲得超過1000萬美元獎學金，5日宣布決定往康乃爾大學就讀。（美聯社）

錄取逾185大學、收千萬獎學金許可 紐奧良學覇決定讀康乃爾

2023-05-06 22:15
SAT拚高分，數學部分可早做準備。(美聯社)

數學充分準備 SAT拚1500分有譜了

2023-04-28 16:04

超人氣

更多 >
可開25萬哩 這十款車最耐用

可開25萬哩 這十款車最耐用
杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭
沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」

沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」
12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命
禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛

禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛