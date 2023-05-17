想養出快樂孩子？先允許孩子有時「不快樂」

養育出快樂的孩子，兒童心理學家認為，關鍵是允許他們有時候不快樂。(Getty Images)

養育出快樂的孩子，關鍵是允許他們有時候不快樂；這句話聽起來似乎有些矛盾，但兒童心理學家和「幼兒如何茁壯成長」(How Toddlers Thrive)一書作者克萊茵(Tovah Klein)說，這個方法非常有效。

克萊茵說，我們都認為培養快樂孩子的方法就是讓他們快樂，但事實上，孩子們知道如何尋找快樂；然而他們不可能時時刻刻都快樂，許多父母往往不能接受孩子以某種方式表達生氣、悲傷或不開心。

當孩子不高興時，父母本能地尋求讓他們高興起來或希望轉移他們的注意力，辦法可能是一塊巧克力蛋糕、或者去公園玩。克萊恩說，當孩子不開心時，為他們做些事並沒有錯，但這並不一定能解決讓孩子不開心的源頭；尤其源頭是些微不足道的小事時，例如不准再看一集電視，或者不允許吃不健康的零食。

克萊茵表示，在這些情況下，孩子認為他們的負面反應是適當的，而他們也需要學習面對和管理這些情緒，即使他們並不知道該如何做。

專家說，孩子不高興時可以要求他深呼吸，並試著讓他們把感受寫出來；或者，同理孩子的感受，但必須立場堅定，例如說「我希望我們可以這樣做，可惜現在不適合。」

最重要的是，父母要理解孩子的負面情緒總是會過去的，除非出現重大的創傷性事件。克萊恩說，如果孩子的生活沒有問題，他們就能快樂地長大。

研究顯示，學會有效管理自己負面情緒的兒童，更有可能發展出成熟成年人所需要的適應力。

克萊恩說，孩子對這些負面情緒的恐懼，會導致長期的行為問題；他們可能會對這些感受覺得羞愧，並自我懷疑，例如「我很生氣，一定是我不好，一定是我有問題。」