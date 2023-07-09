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教堂山北卡大學 免除本州家庭年收8萬以下新生學雜費

記者胡玉立／即時報導
教堂山北卡大學宣布免除北卡州家庭年收入低於8萬元的2024年新生學雜費，被視為最高法院裁定大學招生考量族裔的政策違憲後的一項立即變化。(Getty Images)
教堂山北卡大學宣布免除北卡州家庭年收入低於8萬元的2024年新生學雜費，被視為最高法院裁定大學招生考量族裔的政策違憲後的一項立即變化。(Getty Images)

最高法院一周前做出重大裁決，終止哈佛大學和北卡羅來納大學招生時依據平權措施(affirmative action)考慮族裔的政策；如今教堂山北卡大學(University of North Carolina Chapel Hill)宣布，免除北卡州家庭年收入低於8萬元的2024年新生學雜費。而倡議者在成功挑戰平權招生政策後，已將目標瞄準所有考量學生族裔背景的獎學金政策。

教堂山北卡大學表示，最高法院裁決禁止招生時考慮種族，對教堂山北卡大學和全國其他數千所大學招生程序是「根本性的改變」。

教堂山北卡大學校長古斯基維茲(Kevin Guskiewicz)聲明表示，「我們想讓學生知道，經濟困難不應成為實現夢想的障礙」。

教堂山北卡大學宣布免除家庭年收入8萬元以下新生學雜費，而為擴大學生入學機會，該校招生團隊將聘請更多人手在資源貧乏社區提供服務，宣導入學北卡大是可以負擔的。

招生平權遭禁後 獎學金政策受檢視

大學招生考慮族裔被判違憲後，基於種族考量的獎學金政策也開始受到檢視。

儘管最高法院裁決並未提及獎學金問題，但幾所大型學府已不再考慮與學生種族相關的經濟援助。其中，密蘇里州檢察長指示該州所有公私立大學「立即停止」獎學金考量種族因素，肯塔基大學校長也建議這麼做；威斯康辛州議會共和黨議長也表示將立法禁止具種族意識的財政援助。

精英大學招生政策過去一直將種族納入考量，考慮族裔背景的獎學金很多。反對平權措施者表示，種族不能再納入招生考量後，這些獎學金成為大學主動招收有色人種學生的少數可行作法。

路易斯安納州迪拉德大學(Dillard University)前校長金布羅(Walter M. Kimbrough)推文寫道：「對平權措施的攻擊，只是擊潰一切的基礎；終止這些獎學金計畫的影響力比平權禁令還大。」

不過，全國高等教育多元化官員協會主席拉塞爾(Paulette Granberry Russell)表示，最高法院意見僅涉及招生政策中的種族因素，將範圍擴大到獎學金為時過早。她說：「我們一直擔心此決定可能會對培育校園多元化及包容性環境的努力，產生『寒蟬效應』，現在這種情況已經發生了。」

招生 北卡 平權

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