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加州州長紐森態度轉彎 擬向無證客收取健保費

編譯潘勛／綜合報導
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加州州長紐森14日呼籲縮小提供給無證移民的健保規模，打算向他們每月收取保費。(美聯社)
加州州長紐森14日呼籲縮小提供給無證移民的健保規模，打算向他們每月收取保費。(美聯社)

加州州長紐森(Gavin Newsom)14日呼籲縮小給無證移民的健保規模，打算向他們每月收取保費，另明年1月起停止新的無證客申請健保，以平衡加州預算；紐森過去表示，自己想提供「全面健保給大家」，目前已改變立場。

紐約時報報導，兩天前，川普政府才針對加州另一項由州方資助、給移民的不同計畫，放話說要繼續審視給無證客的福利，紐森14日便宣布新計畫。

紐森州府在14日提出的預算中提議，最快自明年1月起，凍結成年無證移民申請加入加州版的醫療補助計畫Medi-Cal；另外，紐森打算2027年起，向還留在Medi-Cal的無證移民和非公民，收取每個月100元的保費，並取消他們的長期照護和牙科福利。紐森估計這些變革，可以在2028到2029會計年度為加州省下54億元。

川普動用聯邦政府權力，向民主黨主政州施壓，要他們鏟除給無證移民的福利。國土安全部長諾姆(Kristi Noem)12日針對加州現金補貼的計畫說，還是非法移民的人，現在應該要離開，免費享福利的時代結束了。

紐森提議3219億元新預算，但因為股市及經濟動蕩，加州今年將面臨120億預算赤字，此外，聯邦政府可能會減少給各州的補助款。

民主黨籍的紐森把加州財政困難，部分歸因於川普發動貿易戰造成動蕩，削弱加州經濟，預計讓加州州稅收入減少160億元。紐森形容加州受到的關稅打擊為「川普經濟疲軟」。

但幾個月以來，態勢很清楚，Medi-Cal比預期要超支數十億元，引起質疑加州要繼續落實進步派「志氣遠大」的計畫，是否能辦到。

提供醫保給無證移民，經證實耗資比加州高層料想的要多花數十億元；加州高層去年讓低收入居民都能取得Medi-Cal，不考慮他們是否為合法移民。

加州民主黨人受到信念驅使，認為提供醫保給窮人是最高道德，另外，與其讓移民送急診，不如讓他們去看一般門診。按聯邦法律，無證客有權接受急診，但沒資格接受醫療補助福利。

加州 非法移民 紐森

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