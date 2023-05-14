無證移民面臨「家人離散」…她獲釋才知 女兒與孫被遣返

邊境偷渡客入境美國後，還有層層難關。圖為來自厄瓜多的安狄亞抱著九個月大的女兒12日在亞歷桑那州邊城桑莫頓的收容站，她們剛被釋放出來入境， 準備申請政治庇護。(Getty Images)

在美國法典42卷(Title 42)防疫遣返 令失效前兩周開始，大批無證移民蜂擁到德州邊境城市布朗斯維爾(Brownsville)，整個城市宛如無家可歸遊民收容所。事實上，即使入境美國，有人獲釋、有人遣返，無證移民家庭 不但要露宿街頭，還得面臨家人離散的痛苦，飽受身心煎熬。

有線電視聞網(CNN)13日報導，來自委內瑞拉、50歲的奎拉萊斯女士(Querales)向有線電視新聞網(CNN)記者表示，稍早她一家十口冒險渡過格蘭德河(Rio Grande)，來到布朗斯維爾(Brownsville)，立刻發現到處都是委內瑞拉的鄉親，而且每個人都和奎拉萊斯一樣面臨舉目無親的困境。

奎拉萊斯原擔任體育老師多年，由於家鄉經濟困頓，迫使她決定離鄉背井：「我們連給自己買一雙鞋的錢都沒有，這就是我們來這裡的原因。」

奎拉萊斯自移民拘留所獲釋後，一直露宿街頭，儘管已經入境，卻沒有足夠盤纏買一張前往芝加哥的巴士車票，和兒子團聚；而且獲釋後，得知23歲女兒和2歲孫子已被驅逐出境，家人失散；他們滯留墨西哥 並試圖透過美國官方App預約申請政治庇護的入境機會。

奎拉萊斯悲痛表示：「大家瘋狂地不斷入境，卻一無所獲，因為他們將人遣返回去，他們怎麼可能遣返一個帶著孩子的母親？ 他們不應該那樣做。」

奎拉萊斯已和數位獲釋家人團聚，而且擔心政策一旦轉變，可能波及兒媳和孫女也遭到遣返，奎拉萊斯表示：「很多事情都會在你腦海中閃過。」

針對布朗斯維爾獲釋無證移民，像奎拉萊斯這樣被迫一家分離的悲劇，CNN聯繫美國海關與邊境保護局(US Customs and Border Protection)後，得到的答案是「將在作業的最大範圍內，維持一家團圓，但沒有法律明確要求針對分散家人提供安全保障。」

所幸奎拉萊斯在13日早上，終於收穫好消息，當局聯繫到她的兒子，並表示兒媳和孫子即將獲釋。

在經歷數日煎熬後，奎拉萊斯表示有一種令人欣慰的解脫，在和滯留墨西哥的女兒通話時，還企圖安慰對方：「我告訴她，凡事發生都是有原因。」但在掛斷電話時，奎拉萊斯還是哭了。