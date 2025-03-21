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紐約州AP成績持續提升 連3年全美第2 教育資源仍不均

記者高雲兒╱紐約報導
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根據美國大學理事會最新發布的2024年高級先修課程測試結果，紐約州連續第三年保持全美第二的排名，僅次於麻州。(路透)
根據美國大學理事會最新發布的2024年高級先修課程測試結果，紐約州連續第三年保持全美第二的排名，僅次於麻州。(路透)

根據美國大學理事會(College Board)最新發布的2024年高級先修課程(AP)測試結果，紐約州連續第三年保持全美第二的排名，僅次於麻薩諸塞州，並與新澤西州並列。儘管表現亮眼，但華人教育界人士指出，紐約州教育資源分配不均的問題亟待改善。

數據顯示，2024年紐約州公立學校畢業生中，30.7%的學生至少通過了一門AP測試，較2023年的28.9%有所增長，超過全美平均水平八個百分點，並領先於康涅狄格州的29.5%、加州的28.2%和維吉尼亞州27.2%。紐約州教育廳發言人歐海爾(JP O'Hare)表示，州政府正積極擴大AP課程的可及性，特別是在資源較少的地區，以確保所有學生都能獲得相應的學術機會。

美國大學理事會發布的2024年AP榮譽榜中，紐約州共有400多所公私立高中入選，表現出色。榜單將學校分為鉑金(Platinum)、金(Gold)、銀(Silver)和銅(Bronze)四個級別。其中，鉑金級別代表學校在AP課程普及度與學生表現上達到全美頂尖水準，達到該級別的包括湯森哈里斯高中、法蘭西斯路易斯高中、史岱文森高中、皇后區約克學院科學高中、傑瑞柯高中及平原景-老貝斯佩吉高中(Plainview-Old Bethpage High School)等。

Place NYC共同創辦人朱雅婷指出，AP課程的重要性主要體現在兩個方面。首先，AP課程能幫助學生獲得大學學分，從而節省學費並縮短大學就讀時間。她以自身經驗為例：「我的大女兒因修讀AP課程，提前一個學期從大學畢業，這幫助我們省下了數千甚至上萬元的學費。」其次，AP課程能提升學生申請大學的競爭力。據悉，AP考試涵蓋數十個學科，並以五分制評分，成績達三分及以上的學生可獲得大學學分或優先錄取資格， 或增加頂尖大學錄取機率。

然而，她強調，紐約州的教育不平等現象極為嚴重。一方面，紐約市、長島等地的頂尖高中學生在AP課程中表現突出；另一方面，全州仍有大量學生連基本的數學和閱讀能力都未達標。雖然紐約州的AP成績排名全美第二，但K-8年級的基礎教育水準僅有約50%的學生達標，凸顯了教育資源分配與學業成就的不均衡。

紐約州 新澤西州 維吉尼亞州

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