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高中生「互舔腳趾」募款 趴地上狂吸吮…被罵爆

TVBS新聞網／編輯 丘力龍 報導
奧克拉荷馬州一所高中近日舉辦慕款活動，未料活動內容驚見學生趴在地上「互相吸吮和舔腳趾」，影片在網路上瘋傳。(取材自X@wsuares)
奧克拉荷馬州一所高中近日舉辦慕款活動，未料活動內容驚見學生趴在地上「互相吸吮和舔腳趾」，影片在網路上瘋傳。(取材自X@wsuares)

奧克拉荷馬州（Oklahoma）一所高中近日舉辦慕款活動，未料活動內容驚見學生趴在地上「互相吸吮和舔腳趾」，影片在網路上瘋傳，短短一天就累積近5000萬次瀏覽，該州教育部已展開調查。

「紐約郵報」報導，奧克拉荷馬州鹿溪高中（Deer Creek High School）2月29日舉辦活動，9年級到12年級學生付費參加一系列班級競賽，包括「吸腳趾錦標賽」（toe-sucking tournament），為當地一家雇用弱勢人士的咖啡廳募款。

影片顯示，至少四名高中生趴在似乎是體育館的地板上，舔掉同學腳上的花生醬，影片中可聽到一名學生驚呼說道：「他正在吞噬那些！」其他人則爆出歡呼。

這段影片發布後立刻在網上瘋傳，也引起軒然大波，奧克拉荷馬州警長瑞安（Ryan Walters）在X（舊稱推特）上表示：「這太噁心了，我們正在清理奧克拉荷馬州學校的穢物。」德州參議員特德（Ted Cruz）批評這是「虐待兒童。」學生家長則形容這種競爭「過度」，也有人指責學校考慮不周。

其他沒參與活動的學生則說道：「這太令人驚訝了，我有點厭惡，慶幸自己不在場。」奧克拉荷馬州教育部已展開調查。

據悉，最終該活動募集到逾15萬元，校方已向學生團體和家長道歉。學校聲明指出：「我們想強調，影片中的許多資訊都是不準確的。然而，透過這個特定的遊戲，我們未能維護學生的尊嚴和社區的驕傲形象。對此我們深表歉意。」

美高中活動驚見學生「互相吸舔腳趾」　26秒超噁畫面瘋傳

TVBS新聞網

奧克拉荷馬州 教育部 德州 咖啡 推特

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