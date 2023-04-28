數學充分準備 SAT拚1500分有譜了

SAT拚高分，數學部分可早做準備。(美聯社)

儘管有些大學在招生 時已將SAT 成績改為選擇提交而不是必須，但許多頂尖名校仍然會採用SAT來作為衡量學術的重要標準；SAT分數想要突破1500分，數學盡量爭取滿分800分就成為許多學子的目標。

SAT (Scholastic Assessment Test)是為了讓美國大學為了能客觀評估高中生的學習程度，而舉辦的標準考試，由大學委員會委託美國教育測驗服務社定期舉辦。

以亞裔學生來說，數理能力普遍較強，升學 顧問機構CandiceClass.com建議，同學提早準備數學科目，熟悉題目的考法，讀熟觀念、多做模考題及事後的檢討。學生可以針對數學部分將考試單元列出來(Algebra、Data Analysis、Geometry、Trigonometry…等)，了解會考的範圍之後，接下來就是規畫4至5個月的時間準備，在最後一個月時盡量做模考題，從題目中了解計算式的解法以及時間的控制，以此提升考高分的機會。

此外，平時要找出自己做得不熟練的那種題型，反覆的訓練、練習，直到對這種類型的題比較熟悉與熟練，能夠一看完題就能大致知道它的解題思路。

學生應盡量減少死記硬算，多加入思考的，要利用題目和選項之間的暗示，多動腦少動手。比如：在選擇題中，注意特殊值的代入、選項的代入，多用直接法、排除法等，盡量減少從頭到尾的死算。這樣解題速度會更快，可以讓你有更多時間去算比較難的題目

另外，我們要善於總結做題過程的思路和解答步驟，你會發現即使是不同的題型，在解題思路上有太多的相似點，如果把這些相似點總結出來，又會發現可以應用到各個題型上。也就是說，基本上SAT數學題目看似千變萬化，但不是盲目的做題刷題，而是你在做題目的過程中，會漸漸地發現一些規律，你在心中歸納總結這些題型與解法後，之後看到新的題目也只是瞬間判斷出它屬於哪一題型，你便知道該用哪種解法來應對。

建議學生可以在最後做模考的階段，製作檢討筆記，除了紀錄錯題外，也要分單元記錄錯題題數。例如，發現在二次函數應用問題方面錯的比較多，就以該單元做主要練習，來破解個人的弱項單元。

數學重視的是基本定義與概念，若不清楚或不夠熟練，是無法處理更進階的考題。所以自認基礎不佳的考生，先仔細閱讀概念，並將例題與習題都算到精熟。

若是覺得基礎不錯的同學，沒時間複習課本內容，不妨從模擬試題下手。數學不可能和模考一模一樣，它重視的是題目的基本概念，所以練習試題要掌握每道試題的核心概念與解法精神。

在準備SAT的數學部分時，CandiceClass.com推薦三本：The Official SAT 2020，Barron’s SAT Math Workbook，The College Panda’s SAT Math，希望能對考生有所幫助。