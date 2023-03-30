我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡英文紐約柑仔店買鳳梨芒果乾 也和台美青年早餐

籲北京冷靜 康達：不會因此改變台灣總統過境待遇

延遲通知學生獎學金 維州費郡公校：人為失誤 無針對族裔

記者張筠／維州即時報導
維州多郡市高中日前被曝，延遲通知學生在「國家優秀獎學金計畫」(National Merit Scholarship)中獲得嘉獎(commended students)的榮譽，費郡(Fairfax County)公校系統29日公布調查發現，表示這是由於部分學校的失誤，以及該郡缺乏全郡範圍的規章所致。（記者張筠／攝影）
維州多郡市高中日前被曝，延遲通知學生在「國家優秀獎學金計畫」(National Merit Scholarship)中獲得嘉獎(commended students)的榮譽，費郡(Fairfax County)公校系統29日公布調查發現，表示這是由於部分學校的失誤，以及該郡缺乏全郡範圍的規章所致。（記者張筠／攝影）

維州多郡市高中日前被曝，延遲通知學生在「國家優秀獎學金計畫」(National Merit Scholarship)中獲得嘉獎(commended students)的榮譽，費郡(Fairfax County)公校系統29日公布調查發現，表示這是由於部分學校的失誤，以及該郡缺乏全郡範圍的規章所致。

維州至少13所高中今年1月被指刻意推遲告知學生在國家優秀獎學金計畫中獲得嘉獎榮譽，以致影響他們申請大學的流程，其中波及大量亞裔學生，也涉及北維州明星高中湯瑪斯傑弗遜中心(TJ高中)，維州檢察長邁爾斯(Jason Miyares)1月初步調查後稱此為惡意打壓亞裔學生的行為，因此發動針對費郡公校系統的全面調查。

與此同時，費郡公校系統(FCPS)也展開獨立調查，公校教育總監雷德(Michelle Reid)29日在家長會上公布調查發現，費郡28所高中裡，有八所學校未在去年11月1日通知獲嘉獎的學生，主要是因學校人員失誤或溝通不當，但此事「與族裔完全無關，各校也沒有貶低任何學生的用意」，以此反駁州府此前的懷疑和指控。

雷德表示，多數延遲通知的學校是因教職人員不知道通知有截止時間，而費郡公校的絕大多數學生也未因通知延遲而受影響。

調查報告指出，獲獎學生的證書在去年9月15日左右送達TJ高中，不過該校當時負責學生服務的主任柯薩卡(Brandon Kosatka)不知道自己需要通知並發送證書給學生，更沒意識到此事有時間限制，他也以為國家優秀獎學金機構會直接通知學生，因此沒有重視此任務。

相似的，費郡Langley高中也因文書監督不當而延遲通知，West Potomac高中因「不了解此事作業流程」而耽延。

費郡公校系統現已推出新規，要求學校校長和其他官員收到「國家優秀獎學金計畫」公布的結果後，須在兩周內以書面形式通知學生及家長，並要告知學生他們將何時收到嘉獎證書。

有家長要求雷德公布調查報告的全部內容，但雷德以「律師與客戶之間的保密條例」為由拒絕公開，僅提供要點；另有家長稱，相比耗費大量時間展開調查，公校系統更應該支持受影響的學生，並給教師們培訓。

州檢察長邁爾斯辦公室發言人28日以「調查仍在進行中」為由，拒絕評論州府調查。

除了公布關於學生獎學金通知的調查，費郡公校系統也表示，許多教職人員近期因此事「受到騷擾或威脅，包括有針對性的惡意電話和有仇恨言論的電子郵件」，這些惡性行為影響教師心理，也導致老師們無法專注於授課。

公校 維州 亞裔

上一則

世報、哥大商學院辦模擬創業競賽 向全球高中生招手

延伸閱讀

平衡與長壽有關 你能通過10秒平衡測試嗎？

平衡與長壽有關 你能通過10秒平衡測試嗎？
維州大丹狗 27小時產21崽 逼近世界紀錄

維州大丹狗 27小時產21崽 逼近世界紀錄
維州費郡公校 擬禁學生穿睡衣上學

維州費郡公校 擬禁學生穿睡衣上學
因應是否歧視亞裔群體等調查 維州費郡公校高薪聘華府律師

因應是否歧視亞裔群體等調查 維州費郡公校高薪聘華府律師

熱門新聞

喬治亞州高中應屆畢業生布朗成功申請到54所大學，獲得共計130萬元獎學金。（取自領英）

「日花3小時寫申請表」喬州的她申請到54大學 共計130萬獎學金

2023-03-26 22:56
(Getty Images)

SAT要考多少分 才能如願進入全美Top 30名校？

2023-03-01 11:49
畢業生示意圖。（Ingimage）

畢業生薪資10科系「吊車尾」 這行做到中年也難翻身

2023-03-01 15:22
三星電子位於平澤的晶片製造廠。 （路透）

半導體人才自己培養 三星推建教合作 聚焦製程技術

2023-03-28 06:06
哥倫比亞大學加入反「美新」排行榜陣容。（美聯社）

各大名校退出排名 美新周刊強烈反擊：不想負責

2023-03-03 18:35
維州多郡市高中日前被曝，延遲通知學生在「國家優秀獎學金計畫」(National Merit Scholarship)中獲得嘉獎(commended students)的榮譽，費郡(Fairfax County)公校系統29日公布調查發現，表示這是由於部分學校的失誤，以及該郡缺乏全郡範圍的規章所致。（記者張筠／攝影）

延遲通知學生獎學金 維州費郡公校：人為失誤 無針對族裔

2023-03-30 15:41

超人氣

更多 >
紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」
美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難

美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難
2023年稅季應關注這三點變化 尤其是加州納稅人

2023年稅季應關注這三點變化 尤其是加州納稅人
蔡英文抵紐約飯店 歡迎抗議隔街較勁

蔡英文抵紐約飯店 歡迎抗議隔街較勁
華人媽媽誤信闊婦 換匯被騙10萬 還被威脅若曝光這下場

華人媽媽誤信闊婦 換匯被騙10萬 還被威脅若曝光這下場