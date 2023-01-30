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PSAT和SAT有什麼關係？

College Board
(College Board提供)
(College Board提供)

【本文授權轉載自大學理事會（ID: TheCollegeBoard），College Board：AP、SAT、PSAT主辦方唯一官方公眾號。】

如今很多學校會安排學生參加PSAT考試，但是對於PSAT考試仍有不少學生並不熟知。究竟什麼是PSAT？ PSAT和SAT有什麼關係？ PSAT考查哪些內容？參加PSAT考試有什麼用處？ PSAT考試成績單該如何解讀呢？

PSAT是什麼？

PSAT是SAT考試測評系列的一部分，這個測評系列裡所有的考試都是為了衡量學生在高中所學習的並且對將來升入大學和就業最關鍵的內容和能力。 PSAT和SAT系列考試是對相同的能力和知識在不同年級階段的測評，讓學生、家長和老師能夠用統一的標尺在不同年級階段準確的掌握學習的進度和水平。全球很多高中從8年級起，在每年的不同階段用PSAT測量學生的學習能力和水平，指導下一步的教學計劃，也有不少學校用PSAT考試成績指導學生選擇最有潛力的AP科目，以及預測SAT的成績範圍，指導學生備考SAT。

PSAT相關考試和SAT考試的關係以及建議參加考試的時間線如下：

PSAT如何計分？

PSAT考試計算考生每部分的原始分數，即每部分答對問題的數量，答錯或未回答的問題不扣分。

原始分數會在等值調整後轉換成160-760分。等值調整用於不同日期PSAT考試之間難度的的細微差異調整。

如何解讀PSAT考試分數？

總分（Total Score）

PSAT成績報告中最醒目且數值最大的分數是PSAT總分，是循證閱讀與寫作、數學這兩個部分分數的總和，介於320至1520分之間。

考題兩部分分別的分數

考題由2個部分組成：循證閱讀與寫作和數學，每部分分數都在160-760分之間。

百分位數（Percentiles）

百分位數代表的是等於或低於自己PSAT成績的考生百分比。例如，一位10年級考生的PSAT分數在第57百分位（57th percentile），意味著這位考生的PSAT成績等於或優於57%的10年級PSAT考生。

除此以外，PSAT成績報告還包括了非常詳盡的學生錯題報告、學生優勢和劣勢以及日後學習的分析與建議，方便學生更加全面了解當下的實際情況，為日後上大學做充分的準備。

PSAT考試有什麼用處？

預測SAT成績

PSAT和SAT考試在適當的年級階段衡量相同的知識和技能，隨著時間推移展示學生的進步。通常學生都會在考SAT考試之前先多次參加PSAT考試，作為預測和準備日後SAT考試成績的重要參考。

及時查缺補漏

PSAT成績報告清晰地總結了學生目前的能力水平並鼓勵和指導學生根據自己的實力為日後大學學習和職業生涯做規劃和準備。高中學校老師可以和學生一起分析PSAT成績報告並及時幫助學生查缺補漏。

例如，PSAT成績報告中的基準分會顯示學生是否已經為上大學做好了準備。如果學生在某一部分考試中未達到基準分，那麼學校老師和學生可以一起制定計劃，有的放矢地提升薄弱技能上。學校老師也可以通過PSAT成績報告幫助學生看到自己的優勢，增加學生信心，並鼓勵他們可以選修更富有挑戰性的課程。

預測AP學科潛力

AP Potential是一個免費的在線工具，可以幫助學校根據學生的PSAT和SAT考試中的表現，生成在不同AP科目考試中有潛力獲得3分或者3分以上的學生名單。學校可以根據這個工具指導學生選擇符合自己能力優勢的AP科目學習，有較大機會獲得優秀成績。

根據研究顯示，PSAT分數與不同科目的AP成績之間有著很強的關聯性。

下表節選於相關性研究的結果，顯示了PSAT分數與AP科目關聯性舉例，相關性大於0.5代表強關聯的關係，相關性絕對值越大證明關聯性越強。

期望表

AP Potential 報告也能預測PSAT考試分數和不同AP科目考試獲得２、３分以上成績的概率範圍。如下圖所示，PSAT達到1200分，在AP微觀經濟學Microeconomics考試中有70%的概率得到3分及以上。

以上內容節選、改編自英文原文，原文請參考:

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