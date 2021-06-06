學分+認證 激勵學生學中文興趣

中文認證獎章。（圖皆為作者提供）

我工作的學區 學生族裔分布大致是：65%墨西哥裔，21%白人，5%原住民，3%非洲裔，2%亞裔；有高達68%的學生來自低收入家庭。我的學校成立了45年，中文課程也有30年以上，但是學中文的學生人數一直無法與其它語言相比；同為亞洲語言的日文班，報名人數每年都是中文班的二到三倍。

15年前應徵這份工作，當時的校長就說要我想辦法招募學中文的學生。多年努力，我還是達不到增加學生人數的目標。剛開始，我歸咎自己不會教，所以吸引不到更多的學生，後來知道，很多根本原因是我無法解決的：學生覺得中文太難學，學生家長大部分不覺得學中文重要；即使對亞洲文化感興趣的學生，大多想學日文。在這種情況下，我絞盡腦汁，想辦法讓來學中文的學生能得到實質的好處。

除了在2012年開始教AP中文，我發現學校的急救訓練課、電腦課和本地大學有合作關係，讓高中生修課拿大學學分─如果我的中文課可以讓學生免費拿大學學分，我覺得可以吸引更多學生來。於是，我花了一年時間，在我學校和大學之間不斷溝通，寫提案，說服大學外語系的負責人，同意讓我的優秀學生直接拿大學學分。

全球認證獎章。

成功說服大學的主要關鍵，還是在於班上的優秀學生大都進入本地大學繼續學中文，所以對大學外語系有好處。這個「雙學分」（(Dual Credit）的安排，也是州政府教育單位鼓勵高中生修習大學學分的方法。每年，學校都會以拿到大學學分的學生人數來當作「業績」，因為這是幫學生節省大學學費的好辦法。

一晃眼，我學校的中文雙學分項目都快十年了。本來，校長也要其它的語言老師做同樣的事，但是，這項合作是必須教課老師符合大學講師資格，而且必須外語系負責人同意，所以我的語言老師同事們不想做這些麻煩事，更何況，她們學生已經很多，不需要多做這些。但是，這種雙學分項目是「潮流」，教「墨西哥族裔研究」的老師也和大學相關科系合作；西班牙語老師也和社區大學的西班牙語系合作了。

儘管有了雙學分項目，我的中文班人數還是少得可憐。兩年前，學區的「語言文化平等辦公室」來了一個專員介紹州政府獎勵學生學習外國語言的雙語認證（bilingual seal），學校的語言老師只有我去聽講。聽完後，我發覺這個雙語認證實在太適合從小在周末中文學校上課的華裔 學生了。我有一些學了三年的學生也應該可以拿到認證。

於是，開始研究學區的指導手冊，思考如何進行。我發現，本州其它學區已經有幾個學生拿到中英文雙語認證。天啊！我真是後知後覺。身為本州最大城市學區唯一的中文老師，竟然不知道州政府、學區和外語教學界正在推廣雙語認證。

畢業證書、全球認證。

於是我趕緊把已經考AP中文五分的學生報給學區，讓學區在學生畢業證書貼上認證章。畢業典禮時，學區還給拿到認證的學生一條榮譽繩（regalia）。隔年，第二、第三個學生拿到認證，包括一個美國白人學生；她是全校第一名畢業，能拿到認證，是她努力不懈的成果。今年，疫情減緩，學生們可以參加畢業典禮，有三個學生拿到認證。其中兩人因為是考了學區提供免費的STAMP 4S考試，還拿到一張全球認證證書（Global Seal）和一個獎章。

在研究西班牙語認證的規定時，我發現有一個特別的獎章是給總成績3.5以上的學生，名稱是「Seal of Distinction」。我覺得學中文的學生大都成績優異，於是向學區負責人建議，中文認證也應該給一個特別獎章。沒想到，學區主任大力支持，讓我的學生設計，把本州象徵─太陽圖案，加上一個「中」字，做了500枚獎章。

能把這個中文認證項目建立起來，有賴本州中文教師學會的支持。根據規定，一般拿認證必須有四個語言學分，加上通過考試；對於學分不夠的學生，我們需要有一個評審委員會，讓學生在三到四個評審前，展現自己的中英文能力，還要有一本「作品集」（Portfolio），讓大家看到學生在中文和英文學業的成就，加上社區服務的紀錄。我覺得這是鼓勵學生對自己的族裔、語言社區貢獻的好方法。

本地的一位中文學校校長告訴我，很多華裔孩子從小學中文，到了高中就「學不動了」。這個拿雙語認證的項目，希望能鼓勵更多華裔學生，不放棄學習中文，而且要學好中文！

今年拿到認證的學生中，有一個是在家說越南 話的學生。她從零基礎到第三年拿到雙語認證，其中的努力，我都看在眼裡。她是資優生，又很有藝術天賦，於是我讓她設計了獎章，她也拿到了自己設計的獎章。

學期結束了，我的越南裔學生高中畢業，給我寫了一封信。我一邊看，一邊感動落淚。很多時候，老師和學生是否搭配成功，還是有點運氣的成分；同樣的教法，有的學生覺得好，有的學生受不了。雖然學生少，多年來，我很幸運教到很多優秀的學生。難得的是，學生願意用手寫，在今日的網絡時代，看到手寫的信，讓人特別珍惜。在此，與所有在中文教學領域努力的老師分享。

學生用手寫的感謝信。 學生手寫信件的背面。

附上學生的手寫信件

致：我最尊敬的許如冰老師

老師，您教我三年中文了，您對我的教導，我終身難忘。

在去年裡，當我遇到困難時，您就幫助我，當我對自己失望時，您說您為我的成就感到驕傲。我非常感謝老師對我的關心。

去年我的中文水平沒有同學們好。因為這個原因，我開始害怕說中文。不僅如此，我也開始不喜歡學中文。但是，您看出了我的缺點，多次鼓勵我，使我更有勇氣和信心去學習中文。以前，我連一個句子都寫不會，然而在您的教導下，加上我的努力，終於寫出完整的文章。我突然想起您有一次給我發送的郵件中說：「船到橋頭自然直」。我一直記住這句話，使我對學習越來越感興趣了。

非常感謝您的推薦信，雖然我不能夠去常春藤大學，但是我獲得了那個Daniel's Fund獎學金，獎金總值為10萬美元，使我不用再擔心學費和生活費了。

現在我學有所成，但仍然繼續學習中文，提高我的中文水平。

您的教導使我感激不盡，您的善良給了我很大的啓蒙，能夠成為您的學生，我感到十分榮幸！

祝福您：桃李滿天下，春暉遍四方。

武欣靈

2021年5月15日