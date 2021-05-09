疫情、政治氣候變化… 大學錄取原則性有變 怎應對？

隨著2021屆高中畢業生大學錄取結果的公布，這一撲朔迷離的申請季總算落幕了。過去這一年多，畢業班的孩子真心不容易，經歷了遠端教學的挑戰，標準化考試屢次被取消，課外活動大受影響，現在能夠走完全程的孩子都值得肯定和祝賀。

疫情 爆發 放寬標準

不過，這個申請季給我們留下許多疑問。今年的大學錄取因為疫情以及由此衍生的政治氣候的變化而偏離了以往的軌道，不僅今年的畢業生和家長對錄取結果多感困惑，更有許多學弟學妹在迫切地尋求策略，以應對大學錄取原則性的變化。

今年大學普遍放寬了對標準化考試的要求，主要原因是因為在疫情中各地標準化考試被屢屢取消，並且出於對疫情的顧慮，一些學生即使有機會去考試也放棄了。往年SAT或者ACT考試一直是大學評估學生學術能力的一個重要參考，因為各校的課程難度和評分標準無法統一，標準化考試相對可以提供一個比較客觀的評估。很多學生和家長僅把它當成申請大學的一個條件，如果大學不再刻意要求這個指標，他們也樂得省掉這個環節。

其實，標準化考試反映出來的高中生基本學習技能非常重要。如果孩子們去詢問他們高中的校友，就會發現絕大多數大學的學術要求遠遠超過高中，即使這些孩子可能已經在特殊高中經過嚴格的訓練。很難想像一個高中生如果在基本的英語和數學能力上仍然有掙扎，進入大學卻能學得遊刃有餘。目前在這些基本技能不過硬的學生，即使今年有幸被名校錄取，日後在大學的適應會是一個問題。對這些學生而言，今年夏天鞏固英語和數學能力可能是比較理智的安排。

因為對標準化考試要求的放寬，使得今年許多學生放膽申請平常不敢高攀的名校，使得今年名牌大學申請人數暴增，而對於大量不提交標準化成績的學生，只能從學校平均分來評估學術能力。另外一方面，在淡化標準化考試成績的同時，大學有機會把人才的評估更多地放在其他方面，比如孩子的個性、對社區的貢獻、種族和家庭背景等等。

政治風氣 更重多元

加上今年獨特的政治風氣，大學比以往更注重招生 的多元化，比如，他們往年可能傾向從少數知名高中（被稱作feeder school）選拔人才，而今年他們則可能把更多的錄取名額派給普通高中的學生。一個非常明顯地例子就是今年MIT提前錄取的700多個學生來自500個高中，而以前某個feeder school有近20名畢業生被MIT錄取的情況不再發生。這個變化使得許多名牌高中的畢業生和家長措手不及，因為大多數人是根據本校歷年錄取資料來選校，許多知名高中的優等生不得不去降一個檔次的大學，甚至有的學生因為定位太高而錯失匹配的大學，錄取結果非常不理想；但普通高中的優等生今年錄取普遍比往年好。

那麼普通高中優等生是否已經為進入名校做好了學術和心理上的準備？今年嘗試性地錄取改革給9月份大一的教學帶來了諸多的挑戰，怎樣幫助學術基礎不夠扎實的新生順利度過適應期，讓他們成功地接軌大學緊張的學習將是各個大學面臨的問題。

儘管隨著疫苗的推廣，各地標準化考試都在恢復中，但許多大學依然表態SAT和ACT考試不是下一年招生的必要條件。大學從今年的政策變化中嘗到了甜頭，取消標準化考試可以收穫更多的申請，進一步降低他們的錄取率，推進商業排名，尤其可以吸引更多的國際生和弱勢群體的學生，同時也給大學招生更多的自由。應該講，淡化標準化考試若干年來一直在醞釀中，只是這次疫情促使大學選擇了一個合適的機會來執行。

那麼這個招生政策的變化是因為疫情暫時發生的，還是變成一個永久的改變？從今年夏令營的申請來看，這個變化非常有可能持續下去—就是目前的教育資源越來越向弱勢群體的學生傾斜。下一年畢業生需要非常認真的參考今年畢業生的走向和錄取資料，學生和家長們都需要對自己的期望值進行適當的調整，以獲得最終結果的最優化。

狹隘觀念 需要擺脫

而對於高中低年級的學生，為了準備將來的升學，應該進一步擴大自己的活動領域。出於我們華人 家長的文化背景，我們比較容易把升學和單純的學術直接掛鉤，我們會認為名校就是應該招收學術上非常優異的學生，而不是其他人。但這個出發點和美國大學的招生原則是不一樣的。這裡的大學自始至終的核心利益就是大學的聲望和影響力，所以他們以培養下一代的領導者為中心。只有這個學生有潛力將來成為某個領域的領軍人物，就是名校網羅的物件。

我們不得不認識到，在走向社會以後，我們所看重的學霸們常常並不能成為領導者，學術能力僅僅是一個人的綜合實力的一個部分而不是全部。學生的個性、勇氣，和他們的視野常常更能決定他將來在社會上起到的作用。所以我們華人子弟需要擺脫的是對人才的狹隘觀念，我們需要鼓勵我們的孩子發現自己的真愛，並且真心地關心和説明周圍的人，服務社區，協助周邊的弱勢群體，讓這個世界變得更美好。這樣全面和健康的人才觀不僅會讓孩子得到更全面的發展，也使得他們成為將來名校所網羅的對象。

（作者是紐約市特殊高中資深義工，服務華人家長多年，協助家長與學校溝通，深入參與家長協會大小事務，針對華人家長與學生的需求舉辦各種講座；多年來對美國高中學習的大小事有了一定的了解，願意將平常的觀察分享給大家。）