高中那些事／疫情帶動申請 想學醫如何做預備

很多華人家長都對孩子有學醫的期許。在傳統觀念中，從事醫療行業不僅收入豐厚穩定，而且救死扶傷的職業性質讓從業者備受尊重。在疫情 的衝擊下，不少家長看到了這個行業的另外一面，就是醫護人員不得不面對比常人更高的感染風險。這些比以往更深入的瞭解，讓大家對入職醫療行業有了更理性、更全面的思考。

醫學院申請者增17%

不過在我們以為這些風險會讓許多的人對學醫望而卻步的時候，日前卻有新聞報導，全國醫學院申請人數出現明顯增長；美國醫學院協會（AAMC）表示，今年10月全國有20多所醫學院申請人數增幅超過25%，全國平均增幅為17%，過去十年多以來，醫學院申請者的每年增幅在3%左右。如同當年九一一事件促使許多年輕人投筆從戎一樣，疫情的挑戰讓年輕學子們看到社會對公共衛生極大的需求，從而以強烈的熱情回應這樣的呼召。這是一個令人欣慰的場面。

那麼，對於一些有志從事醫療行業的高中生，應該如何充分利於高中四年的時間為自己將來學醫進行一些預備呢？

醫學院招生 通常在本科成績上有嚴格的要求，因而必須在高中打下非常堅實的學業基礎，養成良好的學習習慣，訓練自己嚴格自律。本科階段學習生物化學這些課程是醫學院招生的要求，在高中階段應該爭取修AP生物和AP化學，為大學學習這些高難度課程做好準備。

不少高中都為計畫將來學醫的孩子開設課外活動，比如醫學預科俱樂部或者紅十字會，一方面可以通過邀請醫護人員來介紹職場體會，讓孩子們對這個行業有更深刻更廣泛的認識，另一方面也讓孩子們參與一些與公共衛生直接相關的教育 或者慈善活動，比如組織募捐或者做義工等等。

此外，很多大學和醫學院都為高中生提供了額外的課後學習機會。學生們可以到當地大學或者醫學院的網站上去搜索他們的社區延展活動，這些活動大多安排在高中生放學以後或周末進行，有的是讓高中生提前學習一些比較深入的生物醫學課程，有的則安排醫學院的在校學生一對一地帶領高中生開展實驗，或者進行專業實習。

利用暑期豐富專業背景

有的高中生平常負擔學校功課就已經滿檔，很難擠出時間參加相關課外活動，那麼暑期則是豐富專業背景的良好時機。在眾多的暑期學校或者夏令營裡，生物醫學一直涉獵廣泛。有的大學為高中生提供暑期課程，讓他們可以進修生物醫學裡的比較特別的主題。有的大學則提供科研性質的夏令營，使得高中生能夠利用6至8周的時間從事某個專案上的科研。這個時間段因為沒有學校功課的負擔，學生心無旁騖，最後的結果常常超出預期。

有的地區教育資源豐富，高中生可以考慮在當地的大學、醫學院或者醫院尋找科研導師，參與生物醫學方面的科研。加入這些項目以後，學生可以利用平常課後或者周末及節假日，經過若干年的持續努力，到最後11-12年級能夠單獨進行一些小課題。孩子們從學術學習到提出假設，再到實驗的設計和操作、資料收集和分析、再回到假設和實驗的調整，最後到總結和展望；一些學生甚至可以把科研結果總結出來，參加當地甚至全國的高中生科研比賽……這些科研周期的訓練和經歷，對打算從事醫療事業的高中生來說非常寶貴。

醫學院的招生也非常看重學生在醫學領域的實踐活動，一些醫療機構也接受高中生志願者，有的康復中心、老人院甚至接受高中低年級的學生做義工，而正規醫院診所可以接受高中高年級的學生加入義工團隊。由於年齡和經驗的限制，高中生和病患的直接接觸和服務可能比較有限，他們可能會從事一些其他工作，比如辦理手續，幫助到醫院的來訪者指路，在醫院的禮品店做銷售，或者幫助病人訂餐等等。

而在康復中心和老人院的義工可能和病患的接觸相對就比較多，包括組織病患參與娛樂活動，推輪椅帶老人家在機構附近外出散步，準備餐飲，甚至輔助病患進行康復運動等等。這些實踐活動中，學生可以學習如何向別人提供服務，體貼他們的特殊需要。這些經歷非常有助於他們將來申請到更為專業的志願者崗位。高中生也可以諮詢自己的家庭醫生或者親朋好友中當醫生的人，是否可以讓自己參與實習，進入醫院或者診所，全程觀摩……這樣的實習機會是醫學院申請中格外看重的經歷。

照顧病患是實踐經驗

也有孩子經歷過家人被病痛折磨或者奪去生命，就有了學醫的想法。其實照顧家裡的病患是非常好的實踐經驗，有的學生因為家人生病而花了大量時間查資料、研究對應疾病的治療方法和康復方案，並且付諸於實踐。這些親身經歷不亞於在醫療機構的服務，也為他們申請大學和醫學院的文書提供了獨一無二的寫作素材。

當然現在因為疫情的原因，常規的學習機會暫時受到影響，一些夏令營和暑期專案或者被取消或者轉為網上進行，學習體驗完全不一樣。而義工，尤其是在醫療機構的義工，有許多限制以防止新冠病毒的傳染。實驗室的科研在相當範圍內受到影響，因為實驗室所在的機構需要在人員上進行控制。不過相信隨著新冠疫苗的普及，多數人會因此獲得更好的保護，我們的日常生活會逐漸回到正軌，包括上面提到的各種教育培訓也會逐漸開放給大家……有志於學醫的孩子們請不要放棄自己的夢想，機會總是會留給有準備的人。

（作者是紐約市特殊高中資深義工，服務華人家長多年，協助家長與學校溝通，深入參與家長協會大小事務，針對華人家長與學生的需求舉辦各種講座；多年來對美國高中學習的大小事有了一定的了解，願意將平常的觀察分享給大家。）