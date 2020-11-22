高中那些事 | 早申變數多 建議做好備案

今年大學提早申請已經落幕，如果失利，在後面的申請中就需要調整自己的期望值，增加列入和自己實力匹配的學校。（美聯社）

隨著今年大學提早申請（Early Action， EA）和提早決定（Early Decision，ED）的落幕，不少應屆高中畢業生和他們的家長都鬆了一口氣。的確，疫情 帶來的種種不確定性增加了升學 中的心理壓力，大家都希望在12月中就能得到好消息，早日放下心中大石。

不過從目前的種種現象看來，這一良好的願望可能很難順利實現。

疫情攪局 難度恐提高

首先，升學的難度取決於全球範圍、打算申請美國 大學的總人數、和美國優質大學能接納的學生總數。如果相對往年申請人總數不變，而能接納的新生不僅不會擴張，而且很可能會有局部範圍內小部分下滑，總體而言，升學的難度可能依然如故甚至還會增加。

假設從美國本土的高中畢業生與往年相當，而來自世界各地的留學生，尤其中國的留學生，目前來看並沒有因為疫情而改變他們大學申請的計畫。中國國內的高中教育制度很早就將高考和出國在課程上區別開來，使得已經依照留學計畫學習的學生很難中途改弦更張。

而今年很多美國大學在疫情中，都在中國國內設立了合作單位，學生即使無法親自到美國本土求學，依然有機會在當地參加美國大學的遠端教學。所以，目前預計來自留學生的大學申請數量可能不會有非常大的改變。

政策調整 門檻沒降低

第二，疫情之下發生的一些政策上的調整，給諸多應屆畢業生和他們的家長帶來了一個錯覺，就是今年大學申請門檻降低，可以大膽一試。有些學校對11年級下學期的GPA進行模糊處理，使得GPA看上去都很不錯，無法像過去那樣能如實反映學生的學術水準。

SAT等標準化考試，雖然有學生在11年級3月份甚至更早就獲得理想成績，也有部分學生是在8月份考試開放以後幸運地獲得考試機會和好成績，但還是有相當一批學生因為遠端補習效果不好，或者考場屢屢被關閉，而無法獲得過硬的成績。同時，絕大部分的課外活動都受到疫情衝擊，無法在11年級取得優異成績，為自己的申請材料增光添彩。

選校樂觀 都只是假設

在這樣的情況下，申請人可以分為兩類，第一類是成績和課外活動在比較早的時間就出了成績，或者是在疫情期間非常幸運地持續努力獲得成績，他們在自我評估時會覺得相對於周圍其他同學在升學上有優勢。第二類是學校成績，標準化考試成績和課外活動上有缺陷的，他們認為這些缺陷或多或少可以歸咎於疫情，或者大學無法區別這些不足是來自學生平常積累不夠，還是簡單的疫情影響，所以大學可以在評估上忽略自己的這些不足，使得他們有希望進入更好的大學。基於這兩種心態，今年的畢業生比往年對錄取結果更為樂觀，因此他們對提早申請學校的選擇上都更為大膽冒險。

但上面兩個假設在現實生活中是很難共存的，大學不可能同時採用兩套完全不同的評估方案。 我個人的看法是，即使沒有SAT成績，大學也有其他方法量化評估一個學生。比如學校修課難度、GPA、AP成績，還有高中任課老師給孩子的推薦信打分，學生所在高中的教學水準，這些資料足以勾勒出一個申請人的學術背景。

人無我有 出線機率大

學校的錄取一向是同校比較競爭，「人無我有」才是制勝法寶。大學不會因為有一部分學生在某些方面的資料不夠完善，就取消對所有其他學生這些方面的考察。基於這一理解，我對今年提早申請的結果不是很樂觀。加上疫情也影響到很多大學的經濟收入，可能會在資助上有不同的考量，今年錄取結果非常難以預料。

一些學生本身在成績和課外活動中就具備一定的實力，如果根據所在高中以往錄取資料合理選校，在早申階段獲得夢校錄取應該沒有太大懸念；但因為疫情帶來的不確定因素，學生們還是需要做好提早申請失利的思想準備。而對於有些學生想趁提早申請期間挑戰高於自己實力的大學，錄取機會則相對渺茫。

早申失利 可二次申請

針對今年的特殊情況，比較積極的應對方式就是在假設提早申請失利的前提下，制定一套第二次提早決定（ED2）及常規申請的方案。

在疫情的籠罩之下，後續標準化考試和課外活動都不一定能正常地參與並取得成績，如果學生申請材料沒有新的內容加進來，在後面的申請中就需要調整自己的期望值，增加列入和自己實力匹配的學校，提高自己被錄取的機率。

（作者是紐約市特殊高中資深義工，服務華人家長多年，協助家長與學校溝通，深入參與家長協會大小事務，針對華人家長與學生的需求舉辦各種講座；多年來對美國高中學習的大小事有了一定的了解，願意將平常的觀察分享給大家。）