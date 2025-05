共和黨提案改革學貸 擬將提高門檻、限縮獎學金

共和黨眾議員如火如荼推動大規模學貸改革,可能改變學生支付高等教育學費的方式。圖為紐約大學畢業生。(路透)

共和黨 眾議員如火如荼推動大規模學貸 改革,可能改變學生支付高等教育學費的方式,調低助學金上限並收緊申請資格,影響低收入 戶學子。

華盛頓郵報報導,共和黨的提案若通過,學貸改革可能提高學貸借款門檻,減少家長及部分學生獲得學貸的金額,且限制獲取聯邦「裴爾助學金」(Pell Grant)的資格,而該助學金為低收入學子重要的金援。

以些微優勢控制國會的共和黨議員正籌畫透過各項預算推動川普總統的稅務、能源和移民議程,而這些議案將在參院沒有任何民主黨議員投票的情況下通過。

眾院委員會正在起草的這項立法,旨在10年內至少削減1兆5000億元支出。

眾院教育和勞工委員會(House Committee on Education and the Workforce)28日公布方案,翌日舉行內部投票。

這項103頁的立法兌現部分長期承諾,精簡聯邦教育貸款,並在極大程度上反映「大學成本削減法案」(College Cost Reduction Act),該法案為重塑了聯邦學生援助計畫。

新法案限制提供中、低收入戶學子的主要聯邦助學金計畫,即裴爾助學金;該法案削減逾3300億元,用以資助川普的減稅政策。

部分高等教育專家表示,這些政策最適合重新授權「高等教育法」(Higher Education Act)。

根據共和黨版本的新法案,申請裴爾助學金的大學生資格將受限,若學生選修少於六學分將喪失申請資格。

全國學生財務補助管理人員協會(National Association of Student Financial Aid Administrators)資深政策分析師吉爾.德斯金(Jill Desjean)表示,這代表只差一學分就能畢業,或是每學期只有經濟能力修一門課的學生將被拒絕,無法利用裴爾助學金繳納學費。

此外,新法案還將裴爾助學金申請者所需選修的最低學分,從每學期12學分增至15學分。

為學生提供上大學諮詢的非營利組織「全國大學入學網路」(National College Attainment Network)分析,這會讓只修12學分的學生獲得裴爾助學金的金額上限減少1479元,也就是從7395元縮水至5916元,估計會有25%的裴爾助學金申請者受影響。