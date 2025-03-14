憂聯邦經費被砍 多校大學取消活動、撤回錄取

教育部14日宣布，杜克等逾50所大學院校的PhD計畫因涉嫌種族歧視，正面臨調查。(美聯社)

川普 政府廢除「多元、公平及包容」(DEI)計畫，以取消聯邦經費做為威脅，使得全國各地大學紛紛採取自保措施，例如取消活動、撤回錄取通知，避免成為被川普總統打擊的下一個目標。

華爾街日報報導，俄亥俄大學原訂下個月舉行的非洲裔校友同學會宣告暫停，麻州大學撤回生物醫學研究生的錄取通知。全國各地的大學，從史丹福大學到康乃爾大學、哈佛大學 都停止雇用新進人員。

各地大學原本只是表面上做做樣子，例如將多元化辦公室改名、修改網站用字遣詞，現在則針對聯邦政府刪減支出以及川普希望整頓頂尖學府做出更具體、更深刻的改變。聯邦經費恐怕不保，學校開始取消活動、通知已經申請獲准的研究生撤消錄取，舉凡可能跟「覺醒」(woke)扯上關係的項目通通禁止。

川普拿哥倫比亞大學以儆效尤，其他學校則密切關注。川普政府以哥大涉嫌反猶太主義為由，上周取消4億元聯邦補助經費與合約，曾在校園抗議的一名哥大研究生則在周末期間被國土安全部幹員逮捕。

司法部日前表示，特別專案小組將走訪包括哈佛大學、西北大學、洛杉磯加大(UCLA)在內的10所大學，「動用聯邦政府的全部力量，消除校園裡的反猶太主義」。教育部也對60所大學發函做出類似警告。

自稱「山貓」(Bobcats)的數以千計俄亥俄大學校友，畢業後每隔三年就會選在4月返回母校參加「非洲裔校友重聚」(Black Alumni Reunion)活動。不過，學校主管本月稍早宣告活動暫停，等候對川普政府對於多元化倡議的指示。2020年畢業校友威廉斯(Bailey Williams)說，活動取消令人意外，「承認種族存在並不是壞事，我們可以慶祝差異和各種文化中存在的美善」。

兩天後，該校暫停年度「慶祝女性」活動，這項為期一天的集會原是要表揚在不同領域取得成就的女性。