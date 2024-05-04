周末畢業典禮 密西根大學生鬧場 南加大警駐校園

4日在安娜堡體育場舉行的密西根大學畢業典禮，約有75名挺巴學生抗議者遊行，他們在典禮開始時，高喊口號並走上主走道。(美聯社)

隨著抗議加薩 戰爭的大學學生帳蓬營地最近幾周在全美各大學校園蔓延，本周末舉行的大學畢業典禮，首當其衝。儘管4日舉行的大學畢業典禮，大致平和，各校都不敢大意，紛紛採取預防措施。

4日在安娜堡體育場舉行的密西根大學畢業典禮，約有75名學生抗議者遊行。校方表示，他們在典禮開始時，高喊口號並走上主走道；公共安全人員護送他們到體育場後方；典禮進行期間他們仍可自由抗議，整個過程沒有逮捕任何人。

密西根大學發言人馬斯托尼（Colleen Mastony）表示，「密西根大學的畢業典禮，幾十年來一直都有像這樣的和平抗議活動」。

支持以色列的學生則拿出以色列的國旗對嗆。(美聯社)

面對這場本世紀最突出的學生運動，部分學校已與抗議者達成協議，以期結束示威活動，減少擾亂期末考和畢業典禮的可能性。

畢業季到來，部分校園示威者確實擾亂了畢業典禮；但在4日畢業典禮上出現的抗議，基本上和平。未來幾周還會有更多畢業活動。

許多大學一直在採取額外預防措施，試圖在學生言論自由權和數以千計畢業生及其家人在校內歡慶畢業典禮之間，求取平衡。

在維吉尼亞大學，警方4日在社群媒體X平台宣布在夏洛特斯維爾校園中央附近的聚集屬「非法集會」後，拆除了帳篷並驅散了抗議者。

在佛蒙特大學，該校原訂邀請美國駐聯合國大使發表畢業典禮致詞，但在抗議者要求下，這項安排已被取消。

3日晚上，麻州波士頓附近的塔夫茨大學，在沒有警察干預的情況下，和平拆除了抗議營地。

4日在密西根大學畢業典禮上抗議的學生，被學校保安人員帶出現場。(美聯社)

在南加州大學 ，校方4日告訴美國有線電視新聞網(CNN)，南加 州大學正在加強安全措施，洛杉磯警局人員畢業典禮前將留駐校園。校方3日宣布，打算於9日舉辦「家庭畢業生慶祝活動」。

至於在哥倫比亞大學，在學生連續數周抗議紮營和占領活動，警方大規模逮捕示威者之後，校方要求紐約警局留在校園內至少到17日，亦即原訂的畢業典禮兩天後。

基於安全考量，哥大主要畢業典禮已被取消，但較小型的畢業活動仍在計畫中。哥倫比亞大學巴納德學院部分教職員工計畫參加16日舉行的另一場畢業典禮。

據華盛頓郵報統整相關新聞報導、警方和大學聲明，全國大學校園過去兩週已有2300多人被捕。示威者最主要的訴求是大學停止與以色列或支持加薩戰爭的企業往來，他們要求撤資。