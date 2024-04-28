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最慘大學生…大一面對新冠疫情 大四畢業典禮因抗議被取消

流感季節要結束了 病例數連續3周減少

最慘大學生…大一面對新冠疫情 大四畢業典禮因抗議被取消

編譯俞仲慈／綜合28日電
基於校園抗議激烈不停，南加大取消2024畢業典禮。(美聯社)
基於校園抗議激烈不停，南加大取消2024畢業典禮。(美聯社)

加州大學因為反以色列抗議活動，校園陷入緊張，校方25日宣布取消有6萬5000人參加的全校畢業典禮，換言之，2024年畢業生從大一因為新冠疫情爆發，如今又因為校園抗議，連大學畢業典禮這個里程碑也無法參加。

最近某天下午，因為警方封鎖道路，逮捕反對以哈(Israel-Hamas)戰爭的抗議人士，在南加大專攻健康促進與疾病預防的應屆畢業生胡格蘭(Grant Oh，音譯)得突破重重關卡，才能從校園回到住處。

全美許多大學的反以色列示威活動愈演愈烈，校園陷入動盪不安，南加州大學取消預計6萬5000人參加的全校畢業典禮，宣告20歲的胡格蘭將錯過人生重要的里程碑，而且還不是第一次錯過畢業典禮，因為2020年新冠疫情爆發，當時的胡格蘭也沒有機會參加高中畢業典禮，唯一的畢業典禮是在中學，不過沒有帽子和禮服。

接連錯過高中與大學畢業典禮，胡格蘭難以置信表示：「這實在很瘋狂，我高中後期有『黑人生命也是命』種族抗議，然後新冠疫情、仇外情緒接踵而至，記得大一時還發生俄烏戰爭。」並補充道：「非常的超現實，令我驚訝的是，我們活在如此動盪、分裂的世界。」

根據多項研究顯示，Z世代焦慮與憂鬱發病率比千禧世代高出許多，很大程度上與社群媒體快速且廣泛傳遞負面訊息有關，聖地牙哥州立大學(San Diego State University)心理學教授特溫格(Jean Twenge)指出：「Z世代往往比千禧世代更加悲觀，但問題在於他們是將悲觀情緒轉化為具體行動進而改變，還是轉化為毀滅與混亂？」

南加大主修生物醫學工程的穆斯林塔巴蘇姆(Asna Tabassum)原定在畢業典禮上致詞，但遭到校內猶太組織反對，校方以安全為由，宣布取消畢業生致詞，最終連畢業典禮也取消。

胡格蘭指出：「校方希望塔巴蘇姆保持沉默，卻讓一切變得更糟糕。」但仍希望5月10日當天各系所舉行的小型畢業典禮可以順利進行。

基於校園抗議激烈不停，南加大取消2024畢業典禮。(美聯社)
基於校園抗議激烈不停，南加大取消2024畢業典禮。(美聯社)

南加大 加州大學 疫情

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