挺巴學運升級 哥大改上網課 耶魯逮47生

哥大的挺巴活動繼續升級，校方22日宣布改為線上上課。圖為在校園草坪紮營的抗議者。(美聯社)

發生在紐約哥倫比亞大學的挺巴學生活動在22日態勢升級，校方宣布所有課程均改為線上，另有數百名教員聚集在校園內聲援被捕及被停學的學生；除了哥大 ，多所學校也參與抗議浪潮，47名耶魯大學 學生22日因在校內紮營被捕，紐約大學的學生也開始在校外紮營，而哥大與哈佛大學則宣布，將因應當前局勢，暫時關閉校園。

本次哥大的學生運動始自4月17日。當日，哥大的阿拉伯裔校長沙菲克(Minouche Shafik)前往國會，就校內存在反猶主義的指控進行答辯，而支持巴勒斯坦反抗運動的學生，則於當晚開始在校內圖書館前的草坪紮營，並與其他抗議者一同在校門外集會，要求校方切斷與以色列的合作關係。

翌日，紐約警方獲准進入校園進行清場行動，共逮捕百餘人，帳篷營地也被短暫清理。此後，哥大巴納德學院(Barnard College)宣布對所有參與運動的學生處以停學處分，並將50名學生逐出宿舍。

哥大學生運動在遭遇警察清場後並未停息，反而繼續升級。22日晚間，留在校園內紮營的學生至少還有百人。(讀者提供)

不過校園內的紮營抗議一直沒有停歇。據一名匿名華人學生透露，運動在清場剛剛發生後曾陷入低潮，但在周末期間又重新聚集，在東側草坪被禁止紮營後，營地轉移到了西側草坪，此後運動一直在延續，直到22日重新升級。

據報導，哥大校方21日發布的公共安全報告稱，將在22日猶太教逾越節(Passover)假期期間增加百餘名安保人員加強入校身分檢查。

州長霍楚(Kathy Hochul)和四名猶太裔民主黨國會議員當日分別前往哥大與警方和校方溝通，霍楚在社群平台上呼籲人們對話，相互理解不同的觀點，而代表曼哈頓下城與布魯克林（布碌崙）華人社區的國會眾議員 高德曼(Dan Goldman)則對校方表達支持，他表示，校長沙菲克的壓力仍然很大，但她「令人鼓舞」的聲明和行動證明她正在「努力解決問題」。

而以斯蒂凡尼克(Elise Stefanik)為代表的紐約州共和黨國會眾議員則譴責哥大校方應對校內外出現的「無政府狀態」負責，並簽署聯名信，要求沙菲克立即辭職。

哥大校方與官方的態度激起了更大的風波。根據社群平台以及校內學生提供的消息，有300至500名哥大教職員工22日聚集在圖書館前聲援被捕和被處分的學生，譴責警方的入校逮捕行為。位於曼哈頓紐約大學(NYU)的學生，22日也開始在校外的街道上紮營，以應和哥大的抗議活動。而在耶魯大學，22日一群穿著防暴裝備的警察進入校園，將47名不願撤離的抗議學生逮捕，之後將由校方處分，其中也包括停學。