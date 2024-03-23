獎助學金計算公式錯誤 拖累大學申請 數十萬份需「重算」

兩名學生走過達特茅斯學院校園。數十萬份FAFAS聯邦助學金申請表，因計算公式有誤，需要重新處理，使得今年大學新生申請進度繼續延後。(美聯社)

教育部 22日證實本月寄發給各大學的數十萬份聯邦助學金申請表，因計算公式有誤，需要重新處理，換言之今年大學申請進度恐繼續延後。

美聯社報導，聯邦委託協力廠商設計的「免費申請聯邦學生援助表」(Free Application for Federal Student Aid，FAFSA)出現補助計算公式錯誤，但教育部聲明強調，公式已經修正，不會影響本月寄發至各大學的130萬份申請表，但仍影響20萬名學生權益，需要重新計算。

申請聯邦「裴爾助學金」(Pell Grant)必須填寫FAFSA，但因為內容繁瑣、填寫耗時，2020年國會立法責成教育部推出簡化版，申請表從原本100個問題減至不到40個問題，並修改計算公式以利更多經濟弱勢學生申請。

不料原訂去年10月推出的簡化版因為頻出狀況，延至12月底出爐，如今又出現公式錯誤的紕漏，讓學生和校方怨聲載道。

全國學生財務補助管理人員協會(National Association of Student Financial Aid Administrators)主席德爾格(Justin Draeger)表示：「這是另一項非主動失誤(unforced error)，可能延誤更多學生申請大學。」

由於出錯的公式主要用來評估學生的實際經濟需求，教育部也鼓勵大學自行計算並暫定補助方案，德爾格對此相當反對：「提供不正確的FAFSA數據，要求數千所大學針對聯邦公式進行即時運算與調整，根本不可行且不切實際。」

FAFSA還有一個問題就是父母沒有社會安全號碼，學生就無法填寫表格，換言之，若家長並非美國公民 或持有綠卡 ，學生無法申請聯邦助學金。

根據統計，教育部已收到600萬份FAFSA，已將150萬份申請書寄回各校與各州，並加速處理進度以利學生申請大學。