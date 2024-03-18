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企業精簡人力 大四生「善用技巧」可提前找到工作

編譯周芳苑／綜合18日電
大四生若能主動利用各種人脈或網絡，有機會搶先在畢業前談定工作。（美聯社資料照）
大四生若能主動利用各種人脈或網絡，有機會搶先在畢業前談定工作。（美聯社資料照）

企業精簡人力，大學生踏出校門面臨「畢業即失業」壓力，找工難上加難；不過，有些大四生主動以超越自我、利用各種人脈或網絡、突破既有行業策略限制，搶先一步在畢業前談定工作。

全國大學和雇主協會(National Association of Colleges and Employers)對250多家雇主進行調查，企業今年預計招聘的應屆畢業生將減少2%；但仍有許多公司徵才，而且校園招募提前到春夏季。

Veris Insights 調查顯示，截至2月，約25%準大學畢業生接受全職工作，去年該比例超過三分之一。

厄巴納-香檳伊利諾大學(University of Illinois at Urbana-Champaign)主修金融的大學準畢業生塞特達爾(Nicola Setterdahl)是一成功例子，很早開始積極找工作，歷經三個月四次面談後，找到高盛證券(Goldman Sachs)分析師工作。

她在社群平台 LinkedIn 上與相關領域裡的人聯絡，透過Zoom視訊會議請教，上課時查詢招募資訊，在家和兩個室友坐在筆記型電腦前提交求職申請，相互練習面談。在摩根大通(JP Morgan Chase)實習後，去年秋天寄履歷表給高盛證券，電話面談時展現熱情，最終被錄取。

第二例是印第安納州迪堡大學(DePauw University) 魯斯坦(Jack Rutstein)靠著多方嘗試找到工作。他主修傳播學，去年實習參與印第安納溜馬隊(Indiana Pacers)的籃球賽團體門票銷售；有一買家對魯斯坦的熱情印象深刻，談起他所工作的人資技術領域，魯斯坦便透過客戶關係管理軟體業者 Salesforce 向亞利桑納州招募平台 Paradox申請人資技術實習機會，順利實習，之後得到全職工作。

第三例是瑞奇蒙大學(University of Richmond)威爾森(Erika Wilson)懂得維持並善用人脈，在投資業黑岩集團(BlackRock)實習後，取得人資分析師全職工作。她大一時向新州一葡萄酒和飲料業者申請實習被拒，該公司一員工看到她簡歷中一句話印象深刻，主動介紹徵求實習生的企業家；威爾遜一直和該企業家保持聯絡，最終透過他找到工作。

另有準畢業生以實例證明能夠適應工作場所、快速贏得招聘人員好印象。例如塞達維爾大學(Cedarville University)主修機械工程的阿彭堡(Luke Apenburg) 面談時提到在一個夏季營修理水槽和廁所，贏得通用動力(General Dynamics)青睞，已談定工作。

高盛 證券 亞利桑納州

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