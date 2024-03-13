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大學申請季變變變 從學費補助、平權措施到成績採用一團亂

編譯俞仲慈／綜合13日電
最高法院裁決取消大學招生時考慮種族平權的措施，禁止各大學僅針對種族而決定錄取與否，因此大學紛紛修改招生辦法以符合法律規定，讓申請大學的學生難以適應。(美聯社)
最高法院裁決取消大學招生時考慮種族平權的措施，禁止各大學僅針對種族而決定錄取與否，因此大學紛紛修改招生辦法以符合法律規定，讓申請大學的學生難以適應。(美聯社)

目前正值申請大學之際，但從聯邦學費補助、考試成績到招生中的平權措施等接連改變，使得申請者和校方不知所措，招生問題叢生，陷入一團混亂。

密西根州高中生傑林斯基(Logan Zielinski)即將畢業，由於可獲得美式足球獎學金，決定今秋進入「安娜堡康考迪大學」(Concordia University Ann Arbor)就讀、加入校隊，但至今仍不知道需要準備多少學費。

教育部推出「免費申請聯邦學生援助表」(Free Application for Federal Student Aid，FAFSA)簡化版，以方便學生申請，不料時程一再延誤，全美有數千萬戶家庭來不及申請，許多大學不得不延後註冊期限至5、6月。

根據「全國大學入學網路」(National College Attainment Network)統計，截至3月1日，只有29%高中生提交FAFSA，比去年同期45%減少，而且經濟弱勢學生的降幅更大。

傑林斯基母親海瑟(Heather Zielinski)坦言只能先硬著頭皮入學，否則兒子將面臨無校可讀的難題；她說：「這是涉及不確定的大筆學費並足以改變生活的完美風暴。」

另外，最高法院裁決取消大學招生時考慮種族平權的措施，禁止各大學僅針對種族而決定錄取與否，因此大學紛紛修改招生辦法以符合法律規定。

來自維吉尼亞州一所藝術高中的17歲的強妮絲·雷諾茲(Johniece Reynolds)坦承對於是否表明非裔身分有點猶豫，因此申請十多所大學時，有的提、有的沒提，結果被兩所大學拒絕、一所備取以及一所錄取，讓她不禁懷疑申請資料若提及種族是否不利錄取。

位於賓州的阿勒格尼學院(Allegheny College)和許多小型學府一樣，收入全靠學生繳納的學費，但去年錄取學生的註冊率不到10%，加上FAFSA簡化版延宕，該校財務陷入困難，負責招生的副校長弗里德霍夫(Scott Friedhoff)坦承：「我有種感覺從4月下旬到整個5月，會看到許多學校忙著搶人。」

另外自疫情以來，許多四年制大學包括新墨西哥大學(University of New Mexico)和新墨西哥州立大學(New Mexico State University)將SAT或ACT標準化考試成績，改為自願選擇提交，在阿布奎基市(Albuquerque)擔任升學暨就業諮詢的維哈根(Valerie Velhagen)指出：「很少人再花精力準備考試。」 但提醒有意申請他州大學的學生，優異的成績仍是錄取大學與申請獎學金的重要優勢。

新墨西哥州 平權 維吉尼亞州

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