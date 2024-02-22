耶魯2025秋季入學申請 將要求標準化考試成績

耶魯大學22日宣布，該校將要求所有申請2025年秋季班入學的學生提供「標準化考試成績」。（路透）

耶魯大學 22日宣布，該校將要求所有申請2025年秋季班入學的學生提供「標準化考試成績」。耶魯是繼達特茅斯學院(Dartmouth College)之後，第二所放棄曾在疫情期間廣為接受的「選擇性考試」政策之常春藤 盟校。

耶魯校方聲明表示，轉為選擇性考試政策可能會傷害低收入 家庭學生；他們本可在考試成績協助下獲得更多機會。

但耶魯也表示，儘管今後需要標準化考試成績，校方政策會讓「考試更靈活有彈性」，學生可提交基於學科的先修課程或國際文憑考試成績，代替SAT或ACT成績。耶魯的新決定，不會影響現階段招生周期內提出入學申請的學生。

常春藤盟校中，達特茅斯學院率先做出類似決定；麻省理工學院(MIT)在2022年宣布恢復考試要求。但恢復考試要求的學校仍屬少數。哥倫比亞大學、哈佛大學等許多學校仍決定保留選擇性考試政策。加州大學系統則制定「盲考」政策，即使學生提交考試分數，他們也不會查看。

反對標準化考試的「公平考試」(FairTest)組織聲稱，逾80%四年制大學、約1825所授予學士學位的全國院校，今年秋季不再要求SAT或ACT成績。

反對考試者一直表示，標準化考試將加劇不平等，富裕家庭學生才有能力聘請專人協助提高考試成績。但最近有研究質疑，選擇性考試政策是否反而會傷害學校本來想要幫助的學生。

1月，哈佛大學經濟學家組織Opportunity Insights研究發現，考試成績有助凸顯低收入學生和弱勢學生表現，貧困學生拿高分顯示他們具有高潛力。

耶魯大學招生主任昆蘭(Jeremiah Quinlan)表示，該校確定，考試成績雖不完美，但可預測大學學業成功；「在我們建立的每個模型中，考試成績是學生在耶魯課程表現的最重要預測因素。 」

去年最高法院決定禁止大學招生考慮種族因素後，許多專家預測，部分學校將採用選擇性考試政策，以保護自己免遭訴訟。