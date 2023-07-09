變更公平？有反作用？廢平權招生 亞裔生仍擔憂未來

哈佛大學。(美聯社)

紐約時報分析，最高法院裁決廢除大學入學平權招生 措施，但亞裔 學生仍忍不住詢問接下來發展將會如何，某些亞裔學生甚至覺得，申請大學的實際狀況恐怕不會有太多改變。

擁有維吾爾血統的哈佛大學(Harvard University)二年級學生亞辛(Kawsar Yasin)認為，最高法院禁止大學招生過程考量種族的判決令人揪心。

馬里蘭州十年級高中生李傑森(Jayson Lee，音譯)，家族來自台灣，他說，希望最高法院的裁決能為他與其他學生開啟進入頂尖大學的窄門。李傑森說對他對科學與科技有興趣、支持標準化測驗及其他傳統式評量。判決出爐之前，他對自己族裔因素在申請大學可能受到影響感到擔心，但如果大學根據最高法院裁決而廢除平權招生措施，「我覺得狀況將會好轉，變得更公平，對所有族裔來說都是」。

紐約大學(NYU)社會學碩士生圖爾夏尼(Divya Tulsiani)的雙親是印度移民，他表示，最高法院裁決恐怕無法讓大學招生黑暗面從此畫下句點。

最高法院對哈佛大學、教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)訴訟的裁決，認定平權招生考量種族背景的作法違憲。兩起案件的原告主張，有著優異表現的亞裔學生，在招生過程中紛紛輸給學業略遜一籌的其他學生。

最高法院裁決出爐後的幾天，紐約時報訪問20多位亞裔學生的看法，絕大多數受訪者表示，判決結果不太可能消除外界對大學招生公平性的質疑。

圖爾夏尼說：「我不覺得裁決讓遊戲規則變得公平。」她說：「事實上出現了反作用。」

哈佛大學與教堂山北卡羅來納大學均表示會遵守最高法院裁決。哈佛同時表示，必須提供機會、開放大門給「長期以來缺乏機會」的學生。