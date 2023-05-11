美新排名 史丹福、耶魯法學院並列第一 哈佛醫學院居冠

儘管帶頭抵制「美國新聞與世界報導」的法學院排行榜，耶魯大學法學院(圖)今年依然雄踞排行榜第一名寶座。(美聯社)

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)最新「法學院與醫學 院年度排行榜」在歷經爭議、延遲數周後，11日終於拍板公布；名列前茅的法學院幾乎都是老面孔，包括史丹福大學(Stanford)、耶魯大學 (Yale)、芝加哥大學(UChicago)、杜克大學(Duke)、哈佛大學(Harvard)和紐約大學(NYU)。

醫學院方面，去年前十名的研究型大學多半仍在榜內，前三名依序是哈佛、約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins)及賓州大學(University of Pennsylvania)；前十名新面孔有范德堡大學(Vanderbilt)、威爾康乃爾大學(Weill Cornell)以及聖路易市的華盛頓大學(Washington University)。

先前，多所學校對於美新報導的法學院排名評比方法有意見，進而抵制。

率先出面杯葛的耶魯大學法學院仍保持冠軍寶座，與史丹福並列第一；另一參加抵制的哥倫比亞大學法學院則從第四名退到第八名。

根據新評分方式，較後面的排名有明顯變化，北卡羅來納州 威克森林大學(Wake Forest)大躍進15名，與教堂山(Chapel Hill)北卡大學並列第22，威斯康辛州密爾沃基市的馬奎特大學(Marquette University)更突飛猛進，與德州理工大學(Texas Tech)並列34名，較去年足足進步37名。

醫學院方面，紐約大學由去年的第二名滑落至第十名。

許多菁英學校多年來對這項排名批評不斷，認為排名不可靠也不公平，扭曲教育重點，拒絕提交數據以表抵制。對於拒絕提供數據的學校，美國新聞改用公開資訊。

耶魯法學院說，這項排名未充份看重「支持公利職業，倡導以需求為基礎的援助、歡迎工薪階層學生進入專業領域」的計劃。

面對多校拒絕配合，「美新」去年聆聽各校意見並發展新方法。儘管大幅調整方法，4月21日公布2023-24預覽排行榜仍備受批評，導致最終版名單延遲。

美國天主教大學(Catholic University of America)哥倫布法學院院長佩恩(Stephen C. Payne)在學校官網稱，新方法對該校不利，排名由94跌至122，新評分方法無法為學生產生實質幫助。