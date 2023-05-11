我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裁員、搬離…金山經濟「厄運循環」可能是好事？

CNN：美對中關係「黑臉」薛曼 將在夏天去職

美新排名 史丹福、耶魯法學院並列第一 哈佛醫學院居冠

編譯周芳苑／綜合11日電
儘管帶頭抵制「美國新聞與世界報導」的法學院排行榜，耶魯大學法學院(圖)今年依然雄踞排行榜第一名寶座。(美聯社)
儘管帶頭抵制「美國新聞與世界報導」的法學院排行榜，耶魯大學法學院(圖)今年依然雄踞排行榜第一名寶座。(美聯社)

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)最新「法學院與醫學院年度排行榜」在歷經爭議、延遲數周後，11日終於拍板公布；名列前茅的法學院幾乎都是老面孔，包括史丹福大學(Stanford)、耶魯大學(Yale)、芝加哥大學(UChicago)、杜克大學(Duke)、哈佛大學(Harvard)和紐約大學(NYU)。

醫學院方面，去年前十名的研究型大學多半仍在榜內，前三名依序是哈佛、約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins)及賓州大學(University of Pennsylvania)；前十名新面孔有范德堡大學(Vanderbilt)、威爾康乃爾大學(Weill Cornell)以及聖路易市的華盛頓大學(Washington University)。

先前，多所學校對於美新報導的法學院排名評比方法有意見，進而抵制。

率先出面杯葛的耶魯大學法學院仍保持冠軍寶座，與史丹福並列第一；另一參加抵制的哥倫比亞大學法學院則從第四名退到第八名。

根據新評分方式，較後面的排名有明顯變化，北卡羅來納州威克森林大學(Wake Forest)大躍進15名，與教堂山(Chapel Hill)北卡大學並列第22，威斯康辛州密爾沃基市的馬奎特大學(Marquette University)更突飛猛進，與德州理工大學(Texas Tech)並列34名，較去年足足進步37名。

醫學院方面，紐約大學由去年的第二名滑落至第十名。

許多菁英學校多年來對這項排名批評不斷，認為排名不可靠也不公平，扭曲教育重點，拒絕提交數據以表抵制。對於拒絕提供數據的學校，美國新聞改用公開資訊。

耶魯法學院說，這項排名未充份看重「支持公利職業，倡導以需求為基礎的援助、歡迎工薪階層學生進入專業領域」的計劃。

面對多校拒絕配合，「美新」去年聆聽各校意見並發展新方法。儘管大幅調整方法，4月21日公布2023-24預覽排行榜仍備受批評，導致最終版名單延遲。

美國天主教大學(Catholic University of America)哥倫布法學院院長佩恩(Stephen C. Payne)在學校官網稱，新方法對該校不利，排名由94跌至122，新評分方法無法為學生產生實質幫助。

耶魯大學 醫學 北卡羅來納州

上一則

2023總統學者獎 大華府10高中生入列

延伸閱讀

「別怕失敗」 郭美希深耕社區 錄取史丹福、耶魯等藤校

「別怕失敗」 郭美希深耕社區 錄取史丹福、耶魯等藤校
史丹福兒童中心教師 涉嫌謀殺

史丹福兒童中心教師 涉嫌謀殺
史丹福社區兒童中心學前教師涉嫌謀殺被捕

史丹福社區兒童中心學前教師涉嫌謀殺被捕
史丹福長壽中心設計賽 紐約大學奪冠台第三名

史丹福長壽中心設計賽 紐約大學奪冠台第三名

熱門新聞

路易斯安那州16歲高三生巴恩斯去年申請200所大學，結果被超過185所大學錄取並獲得超過1000萬美元獎學金，5日宣布決定往康乃爾大學就讀。（美聯社）

錄取逾185大學、收千萬獎學金許可 紐奧良學覇決定讀康乃爾

2023-05-06 22:15
23歲的柯巴剛從社區學院轉學到加州貝克斯菲爾德州立大學，她發現多數已修學分，大學拒絕承認，她得花時間和學費重修。（美聯社）

社區學院助拿文憑？近半學生轉大學後 學分「不被承認」

2023-05-08 01:45
密西根州弗林特市公立學校1日起禁止帶背包到學校，希望藉此防範槍枝與武器對校園造成的威脅。(Getty Images)

防範槍擊案 密西根州1公校「禁後背包」

2023-05-04 20:16
（圖：健康醫療網提供）

離婚恐影響小孩一生 掌握5重點減輕對孩子傷害

2023-05-10 02:40
儘管帶頭抵制「美國新聞與世界報導」的法學院排行榜，耶魯大學法學院(圖)今年依然雄踞排行榜第一名寶座。(美聯社)

美新排名 史丹福、耶魯法學院並列第一 哈佛醫學院居冠

2023-05-11 23:30
（圖：健康醫療網提供）

親子共讀好難？語言治療師：注重「共」而非「讀」

2023-05-09 02:40

超人氣

更多 >
妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費
不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些
他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯

他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效

養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效