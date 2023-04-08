占29.9% 哈佛錄取亞裔生創新高 專家憂壓縮其他族群

哈佛大學2027屆新生的亞裔學生錄取人數締造新高紀錄，29.9%的錄取者為亞裔，比去年增加2.1個百分點。圖為哈佛大學校區。(美聯社)

哈佛大學(Harvard University)日前宣布，2027屆新生的亞裔 學生錄取人數締造新高紀錄，專家則擔心其他族群的錄取率因此被壓縮。

最高法院今年春季持續審理右翼團體狀訴哈佛大學、北卡羅來納大學(University of North Carolina)等校的招生 過程考慮種族和族裔的做法是否合法，或涉及歧視白人及亞裔學生。

哈佛上周公布數據指出，29.9%的錄取者為亞裔，比去年增加2.1個百分點。

哈佛大學招生和經濟援助辦公室主任菲茨西蒙斯(William R. Fitzsimmons)告訴校刊「哈佛克里姆森報」(The Harvard Crimson)說，「這是長期趨勢，(亞裔)錄取率穩定上升，不意外。」

專門研究大學錄取及種族平等的馬里蘭大學(University of Maryland)高等教育與特教系副教授朴茱莉(Julie Park，音譯)解釋，箇中原因有許多，包括「校友後裔優先」(legacy preferences)制度有利哈佛畢業生的後代，以及亞裔年輕高中畢業生整體人數增加等。

朴茱莉說，「錄取過程考慮種族要素影響很大且針對各機構，若考量這點，哈佛的亞裔族群龐大，除非校方捨棄校友後裔優先制度，我也認為他們必須這麼做。」

對此，哈佛不予置評。

非營利學生組織「學生公平入學」(Students for Fair Admissions，簡稱SFFA)訴哈佛案正在最高法院審理，訴狀指哈佛在錄取過程中考慮族裔，歧視亞裔申請生。

最高院去年10月聆審後，倡議者擔心目前保守派大法官占多數的最高法院可能終結「平權措施」」(Affirmative Action)。同樣被SFFA列為被告的哈佛及北卡大學的有色學生數月來集結抗議，並表達支持種族招生政策。 各方正等最高院宣布裁定結果。

朴茱莉表示，此案若敗訴將影響低收入 家庭的亞太裔學生，以及具備多元教育經驗的學生。

朴茱莉說：「研究顯示，低收入地區的亞裔學生錄取人數確實因為這些政策而驟增，這些政策不僅聚焦種族，也考量族裔及被剝奪教育權的邊緣族群，如東南亞與太平洋島國的學生。」

專家擔憂，哈佛連續兩年錄取創紀錄的亞裔新生，意味著非裔和拉丁裔學生人數減少，分別占15.3%和11.3%，而夏威夷與北美原住民錄取率也比去年少，分別落在0.5%和2%。