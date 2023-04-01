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常春藤名校學費漲至近9萬元 有家長砸75萬找顧問從小栽培

編譯周芳苑、俞仲慈／即時報導
部分常春藤盟校(Ivy League)學費飆漲到一年近9萬元，菁英級文理學院也提高到每年8萬元以上，令許多家庭吃不消。圖為柏克利加大校園。(Getty Images)
部分常春藤盟校(Ivy League)學費飆漲到一年近9萬元，菁英級文理學院也提高到每年8萬元以上，令許多家庭吃不消。圖為柏克利加大校園。(Getty Images)

即將畢業的高中生已陸續收到大學入學通知信，看到學費恐怕嚇壞了；部分常春藤盟校(Ivy League)學費飆漲到一年近9萬元，菁英級文理學院也提高到每年8萬元以上，令許多家庭吃不消。

在莘莘學子爭相申請下，名校學費上漲似無止境。布朗大學(Brown University)2023-24學年度學費，包括伙食住宿和間接個人支出在內的入學總成本將近8萬8000元；康乃爾大學(Cornell University)也要8萬7000元。

康乃爾表示，學費漲幅4.4%仍小於全美2022年創下的40年新高通貨膨脹率；佛蒙特州的米德伯瑞學院(Middlebury College)學費上漲近5%、達8萬3400元。

相較之下，全美2021年家庭年收入中間值僅7萬1000元。

即使學費漲幅溫和，也足以讓面臨生活費上漲的家庭更覺喘不過氣來；此外，教育費用高昂下，學生可能倍感壓力，必須加倍努力找到高薪工作，否則沒有成就感。

常春藤盟校預訂3月30日寄送錄取通知，多數學校則已發出2023秋季入學通知書。

許多常春藤盟校有巨額捐款，例如哈佛大學(Harvard)有530億元，足可為中低收入家庭提供全額學費；但其他大學多半財力薄弱，無法提供補助，即使中產階級家庭也常因高額教育費用感覺壓力沈重。

天價的教育費近來成為大學討論板上熱門話題，一位家長在College Confidential上貼文，針對孩子被聖母大學(University of Notre Dame)錄取向其他人徵詢意見，提到第一年費用8萬2000元，且每年可能調漲3%到5%，預估四年總計34萬8000元。

但家長和學生對常春藤盟校及頂尖文理學院仍趨之若鶩，想要擠進名校窄門越來越難，去年常春藤盟校錄取率創歷史新低。

競爭激烈部份原因是疫情期間部分學校不再堅持要求學生必須提供SAT 、ACT測試成績，申請人數大增，但入學名額不變，錄取率隨之下降。

有些人覺得天價學費未必值得，但布朗大學聲稱，大學仍是一大投資。

根據彭博社(Bloomberg)報導，包括哈佛大學、紐約大學和史丹福大學等1800多所大學，因為採納學業成績之外的能力考試，導致錄取率逐年下降。

以紐約大學為例，2024年度8萬5000份申請書，只核准1萬3000人入學，錄取率15.3%，最新公布2027年度12萬份申請書，只錄取9600人，錄取率大降至8%。

有家長為了不讓子女輸在起跑點，在子女12歲、即七年級即開始聘請教育顧問提供學業和生活諮詢協助，以便子女未來可以擠進常春藤窄門，這筆教育諮詢費甚至高達75萬元。

常春藤 教育 哈佛大學

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