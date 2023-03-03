我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯飄雪 亞特蘭大創高溫紀錄 狂野冬季終告結束

快看世界／不平等的等待時間 竟與收入水準有關?

各大名校退出排名 美新周刊強烈反擊：不想負責

記者胡玉立／即時報導
哥倫比亞大學加入反「美新」排行榜陣容。（美聯社）
哥倫比亞大學加入反「美新」排行榜陣容。（美聯社）

繼多所名校法學院和醫學院相繼退出「美國新聞與世界報導」排行榜、不再提供招生數據給「美新」後，這家媒體近日展開反擊，讓人預見「排名」可能會是美國教育當前分歧辯論的新焦點。

耶魯大學、哈佛大學等精英法學院和醫學院去年秋天起陸續宣布不再提交數據給「美新」排名，校方指責「美新」排行榜是引發不平等的來源。

為此，「美新」執行長戈特勒(Eric Gertler)2月28日投書華爾街日報，尖銳指責各校退出「美新」排名，只是想規避最高法院可能做出的廢除「平權措施」(Affirmative Action)裁決，不想為招生結果和學生成績負責。

1日哈佛法學院舉行有關排名會議，對排名抱持批評態度。會中主講人、教育部長卡多納 (Miguel Cardona) 抨擊「美新」表示，「該停止在『美國新聞與世界報導』虛假祭壇上的祭拜了！專注創造價值和向上流動，才是真正重要的事。」

「美新」當天則在波士頓環球報(The Boston Globe)以整版廣告刊出致卡多納的公開信，除為排名辯護，也呼籲各法學院公布更多數據。「美新」挖苦指出，法律學位成本高昂，「學費持續飆升，學生需要可靠信息指導其決策過程。」

如此衝突凸顯「美新」決定大力捍衛排行榜；畢竟，排名雖受學校批評，仍受廣大家庭歡迎。

耶魯法學院院長格肯(Heather Gerken)2日受訪表示，「我們從未關注過『美新』及其排名，我們談論的是法律教育和職業的價值觀。」戈特勒則表示，排名目的是用數據來衡量學生付出回報率，不一定是衡量院長想灌輸的價值觀，「我們重視公益服務，很多人上法學院是為了私人執業，也需要衡量。」

名校反「美新」排行榜始於去年11月，耶魯法學院率先宣布不再合作提供「美新」數據，哈佛法學院、史丹福大學、喬治城大學、哥倫比亞大學、伯克萊加州大學法學院等多校均加入陣容。

教育部 耶魯大學 招生

上一則

不同學科畢業20年後收入差很大 STEM學位多賺數十萬

延伸閱讀

SAT要考多少分 才能如願進入全美Top 30名校？

SAT要考多少分 才能如願進入全美Top 30名校？
最高法院今聽拜登「學貸減免」辯論 判決何時恢復還款

最高法院今聽拜登「學貸減免」辯論 判決何時恢復還款
寇頓2/25大學講座 指導如何進名校

寇頓2/25大學講座 指導如何進名校
名校畢業存款5000、當火鍋店保潔 母校力挺：不設限

名校畢業存款5000、當火鍋店保潔 母校力挺：不設限

熱門新聞

畢業生示意圖。（Ingimage）

畢業生薪資10科系「吊車尾」 這行做到中年也難翻身

2023-03-01 15:22
(Getty Images)

SAT要考多少分 才能如願進入全美Top 30名校？

2023-03-01 11:49
製藥巨擘輝瑞藥廠(Pfizer)備受矚目的獎學金計畫禁止亞裔學生、白人學生申請，去年9月被非營利醫療權益倡議組織以歧視為由告上聯邦法院。輝瑞已悄悄修改獎學金申請規定，申請資格變成「不分種族」，但提告組織發表聲明表示，訴訟不會罷手。美聯社

獎學金禁亞裔、白人申請而挨告 輝瑞藥廠本周修改規定

2023-02-24 12:04
總統拜登和教育部長卡多納(Miguel Cardona)。美聯社

最高法院今聽拜登「學貸減免」辯論 判決何時恢復還款

2023-02-28 09:04
哥倫比亞大學加入反「美新」排行榜陣容。（美聯社）

各大名校退出排名 美新周刊強烈反擊：不想負責

2023-03-03 18:35
史丹福大學一群教授正推動結束該校允許學生匿名舉報其他同學歧視或偏見的制度。圖為史丹福校園一角。(美聯社)

憂「匿名檢舉」威脅言論自由 史丹福77教職員連署促廢

2023-02-25 20:53

超人氣

更多 >
紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義
趙露思飆罵吳磊「媽個X」影片瘋傳 網：甜妹形象毀了

趙露思飆罵吳磊「媽個X」影片瘋傳 網：甜妹形象毀了
蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」
名媛蔡天鳳遭碎屍共犯男被逮 傳是鄭中基前助手

名媛蔡天鳳遭碎屍共犯男被逮 傳是鄭中基前助手
冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行