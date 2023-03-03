各大名校退出排名 美新周刊強烈反擊：不想負責

哥倫比亞大學加入反「美新」排行榜陣容。（美聯社）

繼多所名校法學院和醫學院相繼退出「美國新聞與世界報導」排行榜、不再提供招生 數據給「美新」後，這家媒體近日展開反擊，讓人預見「排名」可能會是美國教育當前分歧辯論的新焦點。

耶魯大學 、哈佛大學等精英法學院和醫學院去年秋天起陸續宣布不再提交數據給「美新」排名，校方指責「美新」排行榜是引發不平等的來源。

為此，「美新」執行長戈特勒(Eric Gertler)2月28日投書華爾街日報，尖銳指責各校退出「美新」排名，只是想規避最高法院可能做出的廢除「平權措施」(Affirmative Action)裁決，不想為招生結果和學生成績負責。

1日哈佛法學院舉行有關排名會議，對排名抱持批評態度。會中主講人、教育部 長卡多納 (Miguel Cardona) 抨擊「美新」表示，「該停止在『美國新聞與世界報導』虛假祭壇上的祭拜了！專注創造價值和向上流動，才是真正重要的事。」

「美新」當天則在波士頓環球報(The Boston Globe)以整版廣告刊出致卡多納的公開信，除為排名辯護，也呼籲各法學院公布更多數據。「美新」挖苦指出，法律學位成本高昂，「學費持續飆升，學生需要可靠信息指導其決策過程。」

如此衝突凸顯「美新」決定大力捍衛排行榜；畢竟，排名雖受學校批評，仍受廣大家庭歡迎。

耶魯法學院院長格肯(Heather Gerken)2日受訪表示，「我們從未關注過『美新』及其排名，我們談論的是法律教育和職業的價值觀。」戈特勒則表示，排名目的是用數據來衡量學生付出回報率，不一定是衡量院長想灌輸的價值觀，「我們重視公益服務，很多人上法學院是為了私人執業，也需要衡量。」

名校反「美新」排行榜始於去年11月，耶魯法學院率先宣布不再合作提供「美新」數據，哈佛法學院、史丹福大學、喬治城大學、哥倫比亞大學、伯克萊加州大學法學院等多校均加入陣容。