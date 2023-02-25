憂「匿名檢舉」威脅言論自由 史丹福77教職員連署促廢

史丹福大學一群教授正推動結束該校允許學生匿名舉報其他同學歧視或偏見的制度。圖為史丹福校園一角。(美聯社)

史丹福大學 一群教授正推動結束該校允許學生匿名檢舉其他同學歧視或偏見的制度，他們聲稱這項「匿名檢舉受傷害事件」制度，威脅校園言論自由。

此匿名投訴制度始於2021年夏季，1月份有學生讀了希特勒自傳宣言「我的奮鬥」（Mein Kampf），遭人檢舉；此事被學生報紙報導出來後，部分教授意識到這項制度的存在，開始表態反對，也引發校園辯論。

「我很震驚，」比較文學教授伯曼（Russell Berman）認為，匿名檢舉制度可能會扼殺校園言論自由，也很可能被人濫用，「這讓我想起了麥卡錫主義」。

史丹福大學發言人莫斯托菲(Dee Mostofi)表示，該制度旨在幫助學生彼此相處，促進尊重氛圍，「幫助人們理解很多言論受到保護，同時也為那些相信自己受到傷害的學生提供資源和支持。」

全國各地最近都有人在反對類似偏見檢舉制度，史丹福大學教授的反彈是其中之一。據保守派非營利組織「言論至上」(Speech First)去年調查，約半數大學校園擁有類似檢舉制度，是五年前的兩倍多。

史丹福大學機械工程教授聖地亞哥(Juan Santiago)贊成廢除該制度，他擔心匿名投訴可能會被誇大或被用來攻擊他人。他協助收集77名教職員工簽名，呼籲學校調查校園言論自由和學術自由，作為擺脫匿名檢舉制度的第一步。

但學生政府組織史丹福大學學生聯合會執行副總裁桑切斯(Christian Sanchez)表示，這項制度有必要也很重要，可以讓臉皮比較薄的學生有補救的途徑可走。

言論自由倡議者已將幾所學校告上法庭，強迫各校改變制度，聲稱它抑制思想交流。「言論至上」組織執行總監雪莉絲．川普(Cherise Trump)指出，這類制度在疫情 期間被廣泛利用，當時校方鼓勵學生匿名檢舉沒戴口罩的同學。

在「言論至上」組織挑戰德州 大學、密西根大學和中佛羅里達大學的偏見反應制度之後，這三所學校都改變或取消該制度。