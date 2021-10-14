我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前總統柯林頓送醫 病情無關新冠病毒

華為榮耀遭點名 美參議員魯比歐：應列入實體清單

疫情下負荷重 申請護校學生不減反增 超過25萬人

編譯林梅婕／綜合14日電
加州佛雷斯諾護理專校一年級的學生艾瑪說，她認為疫情是學習的機會。疫期之間申請就讀護理學校的大學生不減反增。（美聯社）
加州佛雷斯諾護理專校一年級的學生艾瑪說，她認為疫情是學習的機會。疫期之間申請就讀護理學校的大學生不減反增。（美聯社）

受到新冠疫情影響，各大醫院所都面臨人力枯竭的窘況，許多護理人員因為工作壓力負擔過重提前退休或離職，然而，申請就讀護理學校的大學生卻不減反增；美國護理學院協會(American Association of Colleges of Nursing)統計，2020年全國申請大學、研究所和博士班的護理系學生比一年前增加5.6%，超過25萬人。

康乃狄克大學(University of Connecticut)一名二年級學生布瑞安娜‧蒙特(Brianna Monte)透露，自去年她84歲又患有癌症的奶奶染上新冠肺炎後，親眼見證護理人員的辛勞，讓她決定從教育系轉念護理系；她說：「每照顧一位新的病人，他們就必須更換防護裝備，瘋狂忙碌地工作只希望每位患者都能得到應有的照護；因此我決定加入前線，和他們一起努力。」

加州佛雷斯諾護理專校一年級的學生艾瑪說，她認為疫情是學習的機會。疫期之間申請就讀...
加州佛雷斯諾護理專校一年級的學生艾瑪說，她認為疫情是學習的機會。疫期之間申請就讀護理學校的大學生不減反增。（美聯社）

雖然2021年至2022年的護理系申請人數統計要到明年1月才會公布，但校方註冊單位表示，學生的申請意願仍持續增加；密西根大學(University of Michigan)護理學院指出，今年秋季學期竟有1800名新生申請只有150個名額的護理系，比起2019年的1200人，成長相當驚人。

約翰霍普金斯大學(JHU)巴爾的摩護理學院執行副院長瑪莉‧諾蘭(Marie Nolan)表示，今年的申請量可說是有史以來最多，甚至在新冠疫苗釋出前就已經有很多人遞交申請資料，凸顯疫情並未使學生退卻。

此外，疫情也讓學生們獲得寶貴的實戰經驗，包括進行新冠病毒篩檢、協助追查接觸史名單、或是至各大社區疫苗接種站工作，諾蘭說：「我們都會告訴學生，在他們的職業生涯中不可能再有像這樣的機會。」

護理學系註冊率提升也將緩解疫情爆發前就存在人力短缺的現象，不過這卻造成另一個問題，那就是許多經驗豐富、過去負責訓練學生的護理人員都已離職，導致許多護理系上的學習計畫發展受限。

校方透露他們希望政府能為這些訓練人員提供一些金錢鼓勵的機制，如減稅優惠等；天主教醫療機構Mercy Health首席護理官貝蒂‧羅奇歐(Betty Jo Rocchio)也建議，應讓訓練和招募機制更有彈性，以全國認證的護理執照取代各州不同的標準。

疫情 工作 疫苗

上一則

賓州14所州大註冊學生降至8.8萬人 2010年以來最低

延伸閱讀

世衛：疫情蔓延 全球罹患肺結核激增

世衛：疫情蔓延 全球罹患肺結核激增
全民保險 10/15聯邦醫療保險線上講座

全民保險 10/15聯邦醫療保險線上講座
優越健保為民眾提供醫保福利服務

優越健保為民眾提供醫保福利服務
醫護不足 維州關3地緊急護理服務

醫護不足 維州關3地緊急護理服務

熱門新聞

非營利研究組織「民主科技中心」(Center for Democracy and Technology)最新研究報告指出，學校提供給學童的筆電其實附有暗中監控的功能，理由則是基於保護兒童考量。美聯社

研究：全美學校疫情期間發筆電給學童 同時暗中監控

2021-10-11 11:13
泰晤士高等教育公布最新「世界大學排名榜2022」，清華大學（見圖）和北京大學並列排名第16位。（取材自澎湃新聞）

北京、清華大學多難考？中國學霸揭「16小時」魔鬼作息

2021-10-07 02:16
受疫情影響，許多大學改變申請政策，讓華裔學生在申請過程中備感困擾。Getty Images

SAT/ACT申請政策大轉彎 招生官：有加分效果才提交

2021-10-07 12:09
前澳門永利賭場總裁艾智勤，因被控行賄讓子女冒充體育特長生進大學，在醜聞案首度審判中被定罪。(美聯社)

大學招生舞弊首審判 澳門賭場總裁、前Gap高管定罪

2021-10-09 01:55
許雅寧用陪伴與關懷，讓孩子有更多發展空間。擷自YouTube影片

許雅寧用陪伴與尊重 為孩子尋找人生定位

2021-10-07 11:22
加州佛雷斯諾護理專校一年級的學生艾瑪說，她認為疫情是學習的機會。疫期之間申請就讀護理學校的大學生不減反增。（美聯社）

疫情下負荷重 申請護校學生不減反增 超過25萬人

2021-10-14 20:46

超人氣

更多 >
女友跟別人躺在床上 紐約華裔女警開槍 1死1傷

女友跟別人躺在床上 紐約華裔女警開槍 1死1傷
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷
7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

加州破獲最大非法大麻種植 7嫌均為華裔

加州破獲最大非法大麻種植 7嫌均為華裔