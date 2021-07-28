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賓大沃頓商學院 今秋招生「女多於男」

記者胡玉立／綜合報導
賓大沃頓商學院今秋入學的女生將達52%，這是首次招收的新生女生多於男生。(沃頓商學院官網)
賓大沃頓商學院今秋入學的女生將達52%，這是首次招收的新生女生多於男生。(沃頓商學院官網)

全美排名最高的商學院之一、賓州大學沃頓商學院(Wharton School)今年秋天將達成一項里程碑：屆時入學的企業管理碩士(MBA)女性候選人佔多數，比例達52%；這是賓大沃頓商學院成立140年以來女性研究生入學率最高的一次，並創下全美七所頂尖商學院(俗稱M7) MBA課程「女多於男」的招生先例。

M7除賓大沃頓商學院外，還包括哈佛大學商學院、史丹福大學商學院、哥倫比亞大學商學院、麻省理工學院史隆管理學院(Sloan School of Management)、西北大學凱洛格商學院(Kellogg School of Management)和芝加哥大學布斯商學院(Booth School of Business)。

過去15年來，MBA課程女性研究生人數穩步增加。致力藉商業教育提升女性領導角色的非營利組織複地基金會(Forté Foundation)2005年首度開始統計全美約50個全日制MBA招生性別比例，當年女性佔不到30%；2020年MBA課程女性入學率為39%。

美國律師協會和美國醫學院協會數據顯示，歷來其他碩士學科女性所佔比例較高，法學院和醫學院女性研究生佔多數。根據國家教育統計中心(National Center for Education Statistics)統計數據，全美學士學位自1980年代初以來，也多數是由女性取得。

女性MBA候選人比例上升，反映商學院追求校園多元化、利用校友網絡協助招募更多女研究生，努力有成。沃頓商學院首位女性和非裔院長艾瑞卡．詹姆斯(Erika James)表示，「它真的只需要堅定帶領走向多元化、持續關注多元化，思考如何創建學生組合。⋯⋯COVID疫情嚴重打擊職場女性，商學院是充實人才庫的重要管道。」

複地基金會表示，去年秋天有22個MBA碩士課程招收女性新生逾40%，創下紀錄；其中八所商學院MBA招收的女性候選人超過45%。據哈佛商學院報告，其一年前MBA入學新生44%是女性；史丹福商學院一年前MBA招收女性佔47%。這些學校今秋入學的MBA班級學生結構預計在未來幾個月內呈報。

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