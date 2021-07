賓大沃頓商學院 今秋招生「女多於男」

賓大沃頓商學院今秋入學的女生將達52%,這是首次招收的新生女生多於男生。(沃頓商學院官網)

全美排名最高的商學院之一、賓州大學沃頓商學院(Wharton School)今年秋天將達成一項里程碑:屆時入學的企業管理碩士(MBA)女性候選人佔多數,比例達52%;這是賓大沃頓商學院成立140年以來女性研究生入學率最高的一次,並創下全美七所頂尖商學院(俗稱M7) MBA課程「女多於男」的招生 先例。

M7除賓大沃頓商學院外,還包括哈佛大學商學院、史丹福大學商學院、哥倫比亞大學商學院、麻省理工學院史隆管理學院(Sloan School of Management)、西北大學凱洛格商學院(Kellogg School of Management)和芝加哥大學布斯商學院(Booth School of Business)。

過去15年來,MBA課程女性研究生人數穩步增加。致力藉商業教育 提升女性領導角色的非營利組織複地基金會(Forté Foundation)2005年首度開始統計全美約50個全日制MBA招生性別比例,當年女性佔不到30%;2020年MBA課程女性入學率為39%。

美國 律師協會和美國醫學院協會數據顯示,歷來其他碩士學科女性所佔比例較高,法學院和醫學院女性研究生佔多數。根據國家教育統計中心(National Center for Education Statistics)統計數據,全美學士學位自1980年代初以來,也多數是由女性取得。

女性MBA候選人比例上升,反映商學院追求校園多元化、利用校友網絡協助招募更多女研究生,努力有成。沃頓商學院首位女性和非裔院長艾瑞卡.詹姆斯(Erika James)表示,「它真的只需要堅定帶領走向多元化、持續關注多元化,思考如何創建學生組合。⋯⋯COVID疫情嚴重打擊職場女性,商學院是充實人才庫的重要管道。」

複地基金會表示,去年秋天有22個MBA碩士課程招收女性新生逾40%,創下紀錄;其中八所商學院MBA招收的女性候選人超過45%。據哈佛商學院報告,其一年前MBA入學新生44%是女性;史丹福商學院一年前MBA招收女性佔47%。這些學校今秋入學的MBA班級學生結構預計在未來幾個月內呈報。