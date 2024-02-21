「不符合就驅逐」拜登擬提高無證客庇護審查標準、加速遣返
國家廣播公司(NBC)21日引述知情官員透露，拜登政府正考慮不透過國會立法，片面採取行動對美墨邊境無證客的庇護申請初步審查祭出更嚴格標準，最近入境美國的無證客若不符合申請資格，將迅速被驅逐。
官員指出，研議中的新規還要數周才能拍板，實施後可望減少從南部非法入境的無證客人數。今年將登場的2024年總統大選，許多選民最在乎的就是移民問題。
根據新規，官員在第一道篩選關卡對庇護申請者進行「可信恐懼」(credible fear)訪談時，審核標準將會提高。移民及海關執法局 (Immigration and Customs Enforcement，ICE)將收到通知，驅逐出境時以最近剛入境美國的無證客為優先目標，官員指出，驅逐時將採「後進先出」(last in, first out)原則。
了解討論內情的國會助理指出，雖然拜登政府尚未做出最後決定，但調高庇護審查標準以及加速驅逐出境都算是「唾手可得」的較簡單目標。
另一方面，兩黨為了移民問題在國會僵持不下，移民法律諮詢機構「全國移民正義中心」(National Immigrant Justice Center，NIJC)21日呼籲拜登政府運用行政權，以便對移民問題做出更好的管理。
「全國移民正義中心」公布行政部門可以運用的十項行動計畫，以便讓移民系統恢復秩序，並為移民改善處境，初來移民與長期住在美國的移民都包括在內。計畫包括白宮成立專案小組，與聯邦、各州、地方政府及民間團體共同因應移民問題；集中資源在入境站，修改庇護、工作證等申請手續；逐漸汰除移民監獄；汰除地方警力與聯邦移民查緝聯合行動的287(G)條款；廢除「孤星行動」(Operation Lone Star)等。
「全國移民正義中心」政策主任阿特曼(Heidi Altman)在聲明中表示，拜登政府必須拿回移民議題的話語權，要比立場愈來愈尖銳的極端主義分子更勝一籌。阿特曼說，極端主義派提出論點在政治上永遠行不通，人道層面的代價令人無法接受。
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