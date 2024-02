「不符合就驅逐」拜登擬提高無證客庇護審查標準、加速遣返

拜登政府考慮嚴限無證移民新措施,包括提高庇護審批標準及加速遣返進程等。圖為來自墨西哥的無證客被遣返回墨西哥城,抵達當地機場。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)21日引述知情官員透露,拜登 政府正考慮不透過國會立法,片面採取行動對美墨邊境無證客的庇護 申請初步審查祭出更嚴格標準,最近入境美國的無證客若不符合申請資格,將迅速被驅逐。

官員指出,研議中的新規還要數周才能拍板,實施後可望減少從南部非法入境的無證客人數。今年將登場的2024年總統大選,許多選民最在乎的就是移民 問題。

根據新規,官員在第一道篩選關卡對庇護申請者進行「可信恐懼」(credible fear)訪談時,審核標準將會提高。移民及海關執法局 (Immigration and Customs Enforcement,ICE)將收到通知,驅逐出境時以最近剛入境美國的無證客為優先目標,官員指出,驅逐時將採「後進先出」(last in, first out)原則。

了解討論內情的國會助理指出,雖然拜登政府尚未做出最後決定,但調高庇護審查標準以及加速驅逐出境都算是「唾手可得」的較簡單目標。

另一方面,兩黨為了移民問題在國會僵持不下,移民法律諮詢機構「全國移民正義中心」(National Immigrant Justice Center,NIJC)21日呼籲拜登政府運用行政權,以便對移民問題做出更好的管理。

「全國移民正義中心」公布行政部門可以運用的十項行動計畫,以便讓移民系統恢復秩序,並為移民改善處境,初來移民與長期住在美國的移民都包括在內。計畫包括白宮成立專案小組,與聯邦、各州、地方政府及民間團體共同因應移民問題;集中資源在入境站,修改庇護、工作證等申請手續;逐漸汰除移民監獄;汰除地方警力與聯邦移民查緝聯合行動的287(G)條款;廢除「孤星行動」(Operation Lone Star)等。

「全國移民正義中心」政策主任阿特曼(Heidi Altman)在聲明中表示,拜登政府必須拿回移民議題的話語權,要比立場愈來愈尖銳的極端主義分子更勝一籌。阿特曼說,極端主義派提出論點在政治上永遠行不通,人道層面的代價令人無法接受。