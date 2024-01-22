拜登上台以來 「人道主義假釋」接納逾百萬名移民

來自中南美洲的無證移民，在提出庇護申請後，獲得人道假釋，可以投奔在美親友。(路透)

拜登 總統上任以來，他的政府利用「人道主義假釋」(humanitarian parole)以歷史性規模接納超過百萬名移民 ；白宮和一小部分兩黨參議員雖然同意實施更嚴格的庇護和驅逐權限，但人道假釋依然是癥結所在。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，拜登政府稱利用人道假釋，能夠應對神學士(Taliban)重新掌權阿富汗、俄羅斯入侵烏克蘭等緊急情況，也能為潛在移民提供合法通道，減少南部非法入境情況，並說國會自1990年以來就沒有擴大合法移民途徑，因此他們單方面採取行動。

但華盛頓和數個州的共和黨 州長指責拜登政府濫用假釋法，他們認為該法僅適用於有限情況。近幾周，國會共和黨議員表示願意支持拜登的邊境安全資金和外國軍援請求，只要拜登願意讓步，嚴厲限制假釋和庇護。

兩位了解閉門會談的人士透露，白宮和參院談判代表討論的提案包括設定假釋補助金上限、禁止移民從庇護所假釋進入美國。

康乃爾大學法學院移民法教授耶魯-洛爾(Stephen Yale-Loehr)表示若國會之後限制假釋，將削弱總統的一項關鍵權力。「無論是共和黨還是民主黨都曾利用假釋權，因緊急情況下需要有機制帶大批人脫離險境…每屆政府都希望保有最大靈活性，而共和黨要求嚴格限制的做法會阻礙未來的政府。」

國土安全部發言人米蘭達(Luis Miranda)給CBS的聲明表示，拜登政府利用假釋是「平衡方法」的一部分，強調非法越境時一樣有懲罰，例如限制非法越境者獲得庇護的規定。

雖然兩黨政府自1950年代起都有利用假釋安置難民或移民，但拜登政府的規模史無前例。