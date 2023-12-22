強生致信拜登 籲立即處理「邊境危機」阻止創新高非法移民潮

徒步涉水渡河，企圖越界進入美國的無證移民。(美聯社)

國會進入年底休會，府會對於軍援以色列及烏克蘭，還有美墨邊境 問題卻都沒有達成協議。共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)21日致函拜登 總統，指責拜登必須為邊境危機負責，同時呼籲拜登採取一連串行政動作「阻止創下新高紀錄的非法入境移民潮」。

強生在信中指出，拜登應該採取的行政動作包括：海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)不得再釋放尚未排定出庭日期的無證客、所有外籍人士非法入境一旦遭查緝則立即遣返或拘留、對於假釋計畫訂定限制，同時與加拿大等第三國取得協議，讓這些國家接收希望向美國申請庇護的無證移民。

強生同時要求拜登恢復美墨邊境的築牆計畫。信中寫道，過去幾周，兩黨參議員 已經展開廣泛磋商，設法尋求折衷之道，但仍無法取得最終協議；必須推動旨在恢復美國南境掌控權的法令改革，但南部邊境危機已經惡化到需要立即採取重要行動，不能再等。

信中指出：「必須現在行動，而且是由您開始。」

日前網路流傳影片顯示，美墨邊境出現大量偷渡客，讓海關與邊境保護局難以負荷；海關與邊境保護局本周創下新紀錄，一天之內在美墨邊境查緝超過1萬2000名無證客。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)與其他拜登政府官員近來與三名參院代表密切磋商，希望針對美墨邊境問題達成協議，讓國會願意支持美國為以色列、烏克蘭進一步提供軍援。三名協商代表為民主黨籍康州聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)、共和黨籍奧克拉荷馬州聯邦參議員蘭克福德(James Lankford)、無黨籍亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)。報導指出，最後一次面對面談判20日在國會大廈進行，與會人士說協商頗有進展，爹下來放假期間將透過視訊會議繼續協商。