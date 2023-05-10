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疫情時期擋移民規定將告終 拜登坦言邊界將陷混亂

中央社／德州艾爾帕索10日電
美墨邊界的德州即將面臨極大的無證客入侵的挑戰。德州州長艾伯特8日感謝調遣支援邊界危機的國民兵。(美聯社)
美墨邊界的德州即將面臨極大的無證客入侵的挑戰。德州州長艾伯特8日感謝調遣支援邊界危機的國民兵。(美聯社)

美國在疫情期間讓在邊界申請庇護變得幾乎不可能的規定將於明天告終，拜登總統今天坦言，美國與墨西哥邊界「將陷入混亂一陣子」。

法新社報導，數以萬計的民眾聚集在美墨邊境的過境點，等待美國法典第42卷（Title 42 of the United States Code）11日到期後，將一舉湧入美國邊界。

目前已有數以千計的民眾進入美國，他們是從這個全球最富裕國家與貧窮鄰國間的縫隙溜入，庇護申請案預料將大幅攀升。

德州的艾爾帕索（El Paso）、布朗斯維爾（Brownsville）和拉雷多（Laredo）難以應付已抵達當地的數百名移民，宣布進入緊急狀態。這些人大多來自拉丁美洲，也有一些中國人、俄羅斯人和土耳其人。

詢及美國是否準備好因應增加的移民時，拜登向記者表示：「還有待觀察，會陷入混亂一陣子。」

美國法典第42卷是在前總統川普執政期間實施，表面上是要防止感染COVID-19的人入境美國。但實際上，這只不過是為了迅速驅逐試圖移民到美國的人。

自12日起，移民能再次提出庇護申請，他們的申請案將經由法律系統處理，這個程序可能要花費數年。

拜登的共和黨對手抨擊這位資深民主黨人的邊境政策，說這樣的政策等同於大開門戶；根據預測，未來3個月可能會有超過100萬人抵達，讓美國已經緊繃的系統不堪負荷。

拜登已下令1500名現役軍人前往邊界，預計他們將協助邊境巡邏隊處理庇護申請案。

隨著總統選舉將於18個月後登場，且移民在美國容易掀起波瀾的政壇是經常浮現的問題，拜登希望藉由實施新規定與將軍人部署到邊界，協助減緩湧入的人潮。

德州州長艾波特（Greg Abbott）批評拜登，指責他「鋪上歡迎地墊」。

艾波特說，他正把德州國民兵派到「邊界沿線的所有熱點，以協助攔截與驅逐試圖非法進入德州的大群移民」。

拜登 移民 德州

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