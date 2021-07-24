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民主黨州擴大健保 無證成年移民受惠

編譯潘勛／綜合24日電
伊利諾等民主黨主政州擴大健保給無證成年移民，連老年人都受惠。圖為伊利諾州健康聯盟慶祝政策通過。（美聯社）
伊利諾等民主黨主政州擴大健保給無證成年移民，連老年人都受惠。圖為伊利諾州健康聯盟慶祝政策通過。（美聯社）

成年無證移民原本無權享受醫療保險、醫療補助或可負擔健保(歐記健保)，但事態或許正快速轉變，伊利諾等民主黨主政州擴大健保給無證成年移民，連老年人都受惠；專家指出，這種政策轉變最終能節省開支，解決移民人口老化而衍生的諸多問題。

美聯社24日報導，住芝加哥的無證移民瑪麗亞‧埃斯塔米拉(Maria Elena Estamilla)幾乎每天早上都因子宮頸疼痛而痛醒，生怕自己落得跟母親、祖母一樣下場，因子宮頸癌死亡；她上次全身健康檢查要回溯到2015年，因為無證而沒資格取得官方醫療福利，她從事兒童照料工作，雇主也沒幫她保醫療險，當然她也負擔不起民營醫療保險。

但情況正在改變。伊利諾州率先擴大醫療保險範圍，惠及非法移到美國的成年人，包括老人；2020年，伊利諾州便在新預算中編列經費，提供類似醫療補助的福利給年紀較長的無證客；之後，加州跟進，也在最新預算提供醫療補助給50歲或以上者；俄勒岡州長本周也簽字，提供醫療福利給19歲以上的低收入非法移民；紐約州也趁勢而上，支持相同做法。

聯邦提出重修移民法或醫療保險「公共選項」，都面臨強大政治阻力。支持民主黨州目前惠及移民做法的人表示，移民絕大多數從事基本工作，當前新冠疫情讓移民格外脆弱；反對者則質疑錢從哪裡來，生怕動用到人民繳納的稅金。

但專家相信，擴大醫療福利給日漸老化的移民人口，最終能省錢及解決隱隱浮現的問題。

洛杉磯加州大學公衛學院教授巴斯塔曼特(Arturo Vargas Bustamante)指出，相形於20年前，移民更可能居住在美國，而移民年齡的中位數，由2000年到2018年已從37歲上升到45歲，若不採取行動，國家將面臨醫療危機；提供醫療保險給移民，可以減少他們對急診室的依賴而把錢省下來。

伊利諾及加州政治領袖表示，打算把健保慢慢擴大到全州納保；伊利諾州眾議會議長魏區(Emanuel Welch)便表示，移民對國家經濟貢獻很大，讓他們納入健保可以保護他們的健康，繼續工作，維持競爭力，貢獻更大。

非法移民 醫療保險 歐記健保

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