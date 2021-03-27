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拜登喊停邊境前線人員指紋檢查 專家：恐危害無證童

編譯盧炯燊／綜合27日電
拜登政府為加快處理邊境無證移民問題的速度，已停止要求對提供照護的工作人員作背景調查。圖為工作人員安排無證移民兒童進入德州的收容中心。(歐新社)
拜登政府為加快處理邊境無證移民問題的速度，已停止要求對提供照護的工作人員作背景調查。圖為工作人員安排無證移民兒童進入德州的收容中心。(歐新社)

拜登政府為了加速處理數千名在邊境巡邏隊緊急拘留中心的無證兒童，已要求聯邦調查局(FBI)停止對工作人員及志願者作指紋背景審查；兒童福利專家對此感到震驚，稱會損害兒童們的安全。

邊境巡邏緊急拘留中心目前正處於人滿之患，且被指不適合作拘留之用，為了加速讓拘留於此的無證兒童離開，拜登政府的團隊採取新措施，包括轉用由私人承包商營運，並由聯邦衛生及公共服務部(HHS)撥款的帳篷營地，會議中心以及其他大型設施。

這些做法以前多屆政府都曾採用過；僅在3月，拜登政府就宣布在南德州設立八個新的緊急庇護所，新增1萬5000張床位，是現有規模的兩倍以上。

這些緊急庇護所毋須州政府的許可，也毋須提供與HHS永久性設施相同的服務，不過成本則高得多，平均每個兒童每日要花費775元。

此外為了加快釋放他們獲得安置，拜登政府已豁免透過指紋，對工作人員及志願者作背景審查的程序，這個程序的原意是要保護庇護中心的兒童。

不過HHS發出聲明表示，有關工作人員及志願者「仍須通過公開的刑事紀錄審查」。一般而言，公開的刑事紀錄審查所花的時間較短，但要依賴提供正確的身份信息，若有人蓄意做假，仍可以避過。

對於豁免有關人員指紋審查的做法，HHS督察長承認FBI的指紋審查提供了獨特的保障；他說，儘管其他方法都可識別是否有犯過刑事罪及性犯罪，但都沒有FBI指紋審查背景那樣廣泛。

移民維權組織Every Last One的執行董事、兒童精神病專家艾咪‧科恩(Amy Cohen)指出，如果不對前線人員作指紋檢查，會使處於最弱勢的無證兒童，面對嚴重的身體及性虐待危險。

目前有5000多名無證兒童在邊境拘留，其中大部分拘留在南德州的帳篷設施，維權組織聲稱，政府必須加速安置他們，而不是開放更多無人照顧的緊急設施，到現在，所有設施內仍有1萬8000個兒童及少年等候釋放及安置，而數字每天都在增加。

拜登 邊境 庇護

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